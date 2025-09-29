Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μίλησε στο Action 24 για τους άξονες του νέου νομοσχεδίου για το μεταναστευτικό και μεταξύ άλλων προανήγγειλε μια ριζική αλλαγή φιλοσοφίας στη διαχείριση του Μεταναστευτικού και των δομών φιλοξενίας στην Ελλάδα, με κεντρικό στόχο την κατάργηση των επιδομάτων για τους δικαιούχους ασύλου και την άμεση ένταξή τους στην ελληνική αγορά εργασίας.

Μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος που δικαιούται άσυλο. Αυτός ο κόσμος είτε φεύγει στο εξωτερικό είτε μένει εδώ και έχει μια σειρά από επιδόματα. Εμείς πάμε να κάνουμε μια διαφορετική φιλοσοφία.

Αυτός ο οποίος περνάει την διαδικασία να πάρει άσυλο θα μπαίνει σε προγράμματα δεξιοτήτων. Θα χωρίσουμε τις δομές μας σε δύο επίπεδα. Οι δομές που θα αφορούν κόσμο που δεν θα πάρει άσυλο – κλειστές κατά βάση- όπου εκεί το μήνυμα θα είναι «κάνεις ποινικό αδίκημα, μπαίνεις φυλακή, επιστρέφεις».

Θα υπάρχουν όμως και δομές αυτών που έχουν μεγάλη πιθανότητα για να πάρουν άσυλο. Σε αυτούς αντί να δίνουμε επιδόματα θα πάμε σε μια γρήγορη κατεύθυνση να αναπτύξουν τις δεξιότητες που μπορούν με βάση τις ανάγκες και μόλις ολοκληρώσουν αυτό το πρόγραμμα (θα είναι 5 -6 μήνες και θα έχουν πάρει και το άσυλο), το μήνυμα θα είναι αν θες να μείνεις στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πια επίδομα, σου πληρώνω ενοίκιο και κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα.

Σου έχω δώσει τα εφόδια, σου βρίσκω και δουλειά, πήγαινε να δουλέψεις διαφορετικά φύγε από την χώρα γιατί δεν δίνουμε επιδόματα. Δηλαδή όποιος είναι παράνομος, φυλακή και επιστροφή, όποιος είναι νόμιμος διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών, όποιος παίρνει άσυλο ή εργάζεται ή φεύγει»