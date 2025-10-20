Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ.
Ο υπουργός είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω του ανεμοστρόβιλου.
Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφουν τη στιγμή που τρεις γερανοί καταρρέουν, παρασυρμένοι από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε τα προάστια του Παρισιού και άλλες ζημιές που προκάλεσε.
🌪️ Images impressionnantes de la tornade qui a frappé Ermont dans le Val-d'Oise ce lundi vers 17h45. Trois grues sont tombées ! (© hakim.9212) pic.twitter.com/7rpZuOpzSv— Météo Express (@MeteoExpress) October 20, 2025
Tornado hits Ermont & Eaubonne, Val-d'Oise, France. 1 dead, multiple injured.— GeoTechWar (@geotechwar) October 20, 2025
Heavy damage, 3 cranes down, many roofs blown off, trees uprooted.
Serious destruction in these municipalities. #tornade pic.twitter.com/8nRLUNBQDz
NOW: Footage shows damaged vehicles on a roadway in Ermont, France after getting struck by tornado debris. #Ermont #ValdOisepic.twitter.com/3QxF1UN7sb— Noteworthy News (@newsnoteworthy) October 20, 2025
#Últimahora 🚨 Un fallecido y al menos 9 heridos por el paso de un #tornado en #Ermont, al norte de #París. Varias grúas de grandes dimensiones han colapsado en un área residencial.#Francia #France pic.twitter.com/GcvBEJnZAk— eSPAINews (@eSPAINews_) October 20, 2025