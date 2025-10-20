Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ.

Ο υπουργός είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω του ανεμοστρόβιλου.


Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφουν τη στιγμή που τρεις γερανοί καταρρέουν, παρασυρμένοι από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε τα προάστια του Παρισιού και άλλες ζημιές που προκάλεσε.