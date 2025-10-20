Με κατηγορηματικό τρόπο απαντά η Μεγάλη του Γένους Σχολή σε σενάρια περί «κλεισίματος» ή «παύσης λειτουργίας», που διακινήθηκαν το τελευταίο διάστημα από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η διοίκηση του σχολείου χαρακτηρίζει τις σχετικές αναφορές αβάσιμες και ανακριβείς, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για προσωρινή μεταστέγαση που δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση την κανονική διεξαγωγή των μαθημάτων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Οποιαδήποτε αναφορά περί ‘λουκέτου’, ‘εκκένωσης’ ή ‘παύσης λειτουργίας’ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Η ανάγκη μεταφοράς προέκυψε από τις προγραμματισμένες εργασίες στατικής ενίσχυσης του εμβληματικού κτηρίου στο Φανάρι, το οποίο χρονολογείται από τον 19ο αιώνα. Η προληπτική παρέμβαση αφορά τη σεισμική του θωράκιση, καθώς η Κωνσταντινούπολη είναι περιοχή αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας.

Η προσωρινή μετακίνηση των σχολικών δραστηριοτήτων σε νέο κτήριο κρίθηκε αναγκαία για την ασφάλεια των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται:

«Η προσωρινή μεταστέγαση αποτελεί ένδειξη ευθύνης και σεβασμού προς τους μαθητές και τους λειτουργούς της και όχι διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Σύμφωνα με τη διεύθυνση της σχολής, η εκπαιδευτική λειτουργία συνεχίζεται κανονικά, με την ίδια προσήλωση στην ιστορική της αποστολή και χωρίς καμία αλλαγή στην καθημερινότητα των μαθητών.

«Η Μεγάλη του Γένους Σχολή ουδέποτε επεδίωξε, ούτε επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και τα οποία παρουσιάζουν με ανακρίβεια, σε ορισμένες περιπτώσεις δε και εσφαλμένα, την κατάσταση της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, κρίνουμε σκόπιμο να παρέχουμε υπεύθυνη και ουσιαστική ενημέρωση προς την Ομογένεια, τους αποφοίτους και όλους όσοι ενδιαφέρονται για το ιστορικό αυτό Ίδρυμα.

»Η Σχολή, υπό την επίβλεψη και με την οικονομική ενίσχυση του υπουργείου Παιδείας της Τουρκίας, προέβη σε μελέτες σχετικά με τη στατικότητα του ιστορικού κτιρίου της. Το πόρισμα των μελετών κατέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της στατικότητας, ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού. Οι απαιτούμενες εργασίες, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του Σχολείου. Για το λόγο αυτό, έχει κριθεί απαραίτητη η προσωρινή μεταστέγαση σε κτίριο που πληροί πλήρως τις σύγχρονες προδιαγραφές αντισεισμικότητας και καταλληλότητας.

»Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε αναφορά περί «λουκέτου», «εκκένωσης» ή «παύσης λειτουργίας» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η Σχολή συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, πιστή στην αποστολή και την ιστορική της κληρονομιά. Η προσωρινή μεταστέγαση αποτελεί ένδειξη ευθύνης και σεβασμού προς τους μαθητές και τους λειτουργούς της και όχι διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

»Με λύπη διαπιστώνουμε ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης επιλέγουν να παρουσιάζουν το θέμα με υπερβολές ή ανακρίβειες, επιχειρώντας ενδεχομένως την εκμετάλλευση ενός καθαρά τεχνικού ζητήματος. Η Μεγάλη του Γένους Σχολή ουδέποτε επεδίωξε, ούτε επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς.

»Υπενθυμίζεται ότι η μοναδική έγκυρη πηγή πληροφόρησης σχετικά με θέματα της Σχολής είναι η Διεύθυνση και η Σχολική Εφορεία. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα με αποτέλεσμα να πληγεί το κύρος και η ιστορική αποστολή του Ιδρύματος.

»Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, με ιστορία πέντε και πλέον αιώνων, συνεχίζει αδιάκοπα το έργο της παιδείας και του πολιτισμού, πιστή στις παραδόσεις της και σεβόμενη τις θεσμικές αρχές στις οποίες υπάγεται. Με τη στήριξη της Ομογένειας και όλων όσοι σέβονται την ιστορική της διαδρομή, θα εξέλθει και από αυτή τη δοκιμασία ισχυρότερη και ασφαλέστερη».