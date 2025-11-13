Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates κάθε βραδιά φέρνει νέες γνωριμίες, απρόσμενες στιγμές και μικρές ιστορίες, που μπορεί να οδηγήσουν σε έναν μεγάλο έρωτα! Η Ζεν υποδέχεται ξανά τους επίδοξους ερωτευμένους, έτοιμη να δει ποιοι θα καταφέρουν να βρουν τη δική τους σπίθα, που θα αλλάξει τη ζωή τους!

Ο 23χρονος Πέτρος από τη Νίκαια «έχει φάει τα μούτρα του στον έρωτα», όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, αλλά δεν το βάζει κάτω. Έρχεται στο First Dates με χαμόγελο, χιούμορ και ανοιχτή καρδιά, αφού δεν κάνει διακρίσεις και του αρέσουν ξανθιές, μελαχρινές και κοκκινομάλλες! Η φλογερή Χριστίνα από τον Πειραιά σίγουρα δεν είναι έτοιμη για την έκπληξη, που της επιφυλάσσει η μοίρα. Ένα ραντεβού με ιστορία, θα έχει, άραγε, happy end;

Ο γοητευτικός Θάνος μπορεί να μην έχει ερωτευτεί ποτέ, αλλά έρχεται στο εστιατόριο του έρωτα με θετική ενέργεια και πίστη ότι η τύχη του θα αλλάξει. Εκεί τον περιμένει ο παλιός γνώριμος του First Dates, ο Αργύρης, που επιστρέφει για να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη. Ίσως αυτή τη φορά τα πράγματα να πάρουν μια διαφορετική τροπή.

Η ρομαντική Τζουλιάνα ανυπομονεί να ζήσει τη μαγεία του First Dates και να γνωρίσει, ίσως, τον έρωτα της ζωής της. Ο Δημήτρης τη συναντά με ένα ιδιαίτερο δώρο, ένα κουτάκι με τριαντάφυλλα και μια θήκη, που κρύβει μια υπόσχεση. Κάποιες φορές όμως, τα πιο όμορφα ξεκινήματα αφήνουν πίσω τους μια γλυκιά σιωπή…

Ένα επεισόδιο όπου ο έρωτας αποκαλύπτει τις πιο απρόσμενες εκφάνσεις του, θυμίζοντάς μας πως κάθε συνάντηση, ακόμα κι αν δεν οδηγεί στο πάντα, μπορεί να αγγίξει κάτι αληθινό μέσα μας!

Δείτε εδώ το trailer του First Dates – Πέμπτη 13/11:

Δείτε εδώ απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο του First Dates, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star – Πέμπτη 13/11:

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ!

Ο Τάσος, από την μπάρα, «σπάει» τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά! Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν. Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ. Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που “κλείνουν τραπέζι” στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά! Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

