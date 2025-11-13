Το BBC ετοιμάζεται να ζητήσει επίσημα συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ για το επίμαχο ντοκιμαντέρ της εκπομπής «Panorama», στο οποίο φαίνεται πως παραποιήθηκε ομιλία του Αμερικανού προέδρου στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 που αφορούν την επίθεση στο Καπιτώλιο, όταν οπαδοί του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Οι δικηγόροι του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ήδη έχουν συντάξει την απολογητική επιστολή, σήμερα θα κάνουν την τελευταία επεξεργασία της και -πιθανά- μέσα στην ημέρα, ή το αργότερο μέχρι αύριο, Παρασκευή, θα τη στείλουν στον πρόεδρο Τραμπ.

Όπως δήλωσε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος στην εκπομπή The Ingraham Angle: «Όντως άλλαξαν την ομιλία μου της 6ης Ιανουαρίου, η οποία ήταν μια όμορφη ομιλία, μια κατευναστική ομιλία και την έκαναν να μοιάζει ακραία… και πραγματικά την άλλαξαν. Αυτό που έκαναν ήταν απίστευτο».

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα πράξει τελικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ από εκεί και πέρα, καθώς χθες εκπρόσωπός του χαρακτήρισε το BBC «αριστερή μηχανή προπαγάνδας» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω νομικές ενέργειες, ακόμη και αν ο βρετανικός οργανισμός ζητήσει συγνώμη.