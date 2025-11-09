Ο γενικός διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι, και η διευθύνουσα σύμβουλος των Ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, παραιτήθηκαν έπειτα από επικρίσεις ότι ένα ντοκιμαντέρ της εκπομπής BBC Panorama παραπλάνησε τους θεατές, καθώς αλλοίωσε —μέσω μοντάζ— μια ομιλία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Στο ντοκιμαντέρ αυτό ο Τραμπ εμφανιζόταν να ενθαρρύνει τις ταραχές στο Κογκρέσο τον Ιανουάριο του 2021 λέγοντας στους υποστηρικτές του «θα βαδίσουμε στο Καπιτώλιο» και «θα πρέπει να πολεμήσουμε κολασμένα», ένα σχόλιο που έκανε σε διαφορετικό μέρος της ομιλίας του.

«Αυτή είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση, και παραμένω πολύ ευγνώμων προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την αταλάντευτη και ομόφωνη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων ημερών», δήλωσε ο Τιμ Ντέιβι σε ανακοίνωσή του.

Ο πρώην πλέον γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι

Η διευθύνουσα σύμβουλος των Ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες

«Έχω σκεφτεί πολύ τις έντονες προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις που συνεπάγεται η διαχείριση αυτού του ρόλου επί πολλά χρόνια σε αυτούς τους τεταμένους καιρούς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι θέλω να δώσω στον διάδοχό μου χρόνο να συμβάλει στον σχεδιασμό των προγραμμάτων του χάρτη που θα αναλάβει να υλοποιήσει».

Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ σχολίασε ότι η σημερινή είναι μια «θλιβερή ημέρα» για το BBC, χαιρετίζοντας έναν «εξαιρετικό γενικό διευθυντή» που αφιέρωσε 20 χρόνια από τη ζωή του στον φορέα. Σημείωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του, όσο θα παραμένει ως μεταβατικός γενικός διευθυντής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού του διαδόχου του.

Το BBC δεχόταν έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα, έπειτα από μια σειρά ισχυρισμών ότι απέτυχε να διατηρήσει την πολιτική ουδετερότητα στα ρεπορτάζ του, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του Τραμπ, του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και θεμάτων που αφορούσαν τα τρανς άτομα.

Πρόσφατα, η εφημερίδα Daily Telegraph, έγραφε επί ημέρες για ένα εσωτερικό υπόμνημα, γραμμένα από έναν πρώην σύμβουλο δεοντολογίας του φορέα, στο οποίο κατέγραφε σωρεία λαθών, μεταξύ των οποίων και του τρόπου με τον οποίο έγινε το μοντάζ σε μια ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021. Το έγγραφο άφηνε να εννοηθεί ότι η εμβληματική εκπομπή Panorama είχε μοντάρει μαζί δύο μέρη της ομιλίας του Τραμπ, εμφανίζοντάς τον να ενθαρρύνει τις ταραχές στο Κογκρέσο, τον Ιανουάριο του 2021.

