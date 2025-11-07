Οι κορυφαίες επιδόσεις και η αξιοπιστία χρειάζονται το κατάλληλο καύσιμο και τα καύσιμα Shell έχουν αποδείξει κατ’ επανάληψη για ποιο λόγο αποτελούν την κορυφαία επιλογή για αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, τόσο σε πίστες αγώνων όσο και στους δρόμους. Άλλωστε, κάθε κινητήρας, ανεξάρτητα από το πόσο καλοσχεδιασμένος είναι, χρειάζεται ένα κορυφαίο καύσιμο για να αποδώσει και να προσφέρει κορυφαία οδηγική εμπειρία.

Την απόλαυση της κορυφαίας απόδοσης και της απαράμιλλης αξιοπιστίας γνώρισαν από κοντά οι λάτρεις της οδηγικής απόλαυσης, με την Coral Shell Licensee να υποστηρίζει ως χορηγός καυσίμου τα BMW M Festivals που διοργάνωσε πρόσφατα η BMW Hellas.

Οι προσκεκλημένοι στο συναρπαστικό BMW M FESTIVAL που πραγματοποιήθηκε στα αυτοκινητοδρόμια Σερρών Μεγάρων, απόλαυσαν μια μοναδική και δυναμική οδηγική εμπειρία υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών της BMW Driving Experience, ενώ είχαν επίσης την ευκαιρία να ζήσουν μια διαφορετική προσέγγιση στον ρεαλιστικό εξομοιωτή οδήγησης.

Για δύο τριήμερα, η Shell V-Power βρέθηκε στο φυσικό της περιβάλλον: στο επίκεντρο της δράσης ως το καύσιμο επιλογής που συστήνει και εμπιστεύεται η BMW για τη σειρά των M μοντέλων της. Η Shell V-Power γέμισε τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων, προσφέροντας δύναμη και κορυφαίες επιδόσεις και η δυναμική παρουσία της Coral Shell Licensee ανέδειξε για άλλη μια φορά τη σταθερή δέσμευσή της στην ποιότητα και την τεχνολογία αιχμής.

Επιπλέον, δύο τυχεροί είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά μια μοναδική εμπειρία συνοδήγησης στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων δίπλα σε εκπαιδευτές της BMW και ένιωσαν στην πράξη τι συμβαίνει όταν η τεχνολογία συναντά τις κορυφαίες επιδόσεις.

Η Shell V-Power, διαθέτει εξελιγμένη σύνθεση που εξασφαλίζει τον 100% καθαρισμό ζωτικών μηχανικών μερών, όπως οι βαλβίδες εισαγωγής και το σύστημα ψεκασμού, και αναζωογονεί 100% την απόδοση του κινητήρα. Γιατί, κάθε λίτρο Shell V-Power είναι σχεδιασμένο να απελευθερώνει τη μέγιστη δυναμική των κινητήρων υψηλών επιδόσεων.

Όταν η τεχνολογία συναντά την ποιότητα των premium καυσίμων Shell V-Power, οι επιδόσεις είναι… παγκόσμιας κλάσης.