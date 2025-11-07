Κάθε Νοέμβριο, η Black Friday μετατρέπει την αγορά σε ένα από τα πιο ζωντανά και συναρπαστικά γεγονότα του εμπορίου. Οι βιτρίνες αλλάζουν όψη, τα καλάθια γεμίζουν και οι καταναλωτές αναζητούν τις καλύτερες ευκαιρίες της χρονιάς. Από τεχνολογία και παιχνίδια μέχρι μόδα, υπηρεσίες και είδη σπιτιού, η Black Friday έχει καθιερωθεί ως θεσμός που συνδυάζει προσφορές, καινοτομία και εμπειρία.

Καθώς πλησιάζουμε στη Black Friday 2025, τα Public παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας για τη Black Friday 2024, αποκαλύπτοντας τι αγόρασαν οι Έλληνες καταναλωτές, ποιες κατηγορίες προϊόντων κυριάρχησαν και πώς διαμορφώθηκαν οι νέες αγοραστικές συνήθειες μέσα από εκατοντάδες χιλιάδες συναλλαγές στα φυσικά καταστήματα Public και στο public.gr.

Οι Έλληνες ψωνίζουν από το κινητό – 8 στις 10 αγορές από το smartphone

Η μετατόπιση των Ελλήνων προς τις mobile αγορές είναι πλέον δεδομένη. Το 2024, οι συναλλαγές μέσω κινητών συσκευών άγγιξαν το 84% των συνολικών ηλεκτρονικών αγορών, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. Οι καταναλωτές επιλέγουν όλο και περισσότερο την ευκολία και την αμεσότητα της οθόνης του κινητού τους, ενώ οι αγορές από υπολογιστή συνεχίζουν να μειώνονται, όπως είχε συμβεί και το 2023.

Στις κορυφαίες κατηγορίες προϊόντων ξεχώρισαν τα smartphones, οι τηλεοράσεις, οι έξυπνες οικιακές συσκευές και τα gaming προϊόντα. Παράλληλα, αυξημένη ζήτηση κατέγραψαν και οι υπηρεσίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης, δείχνοντας πως η Black Friday έχει πλέον εξελιχθεί σε μια εμπειρία που συνδυάζει προϊόν, υπηρεσία και υποστήριξη.

Το προφίλ των καταναλωτών

Τις προσφορές της Public Black Friday 2024 αξιοποίησαν χιλιάδες άνδρες και γυναίκες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, με το ποσοστό μεταξύ των δύο φύλων να παραμένει ισορροπημένο.

Συγκεκριμένα, η ηλικιακή ομάδα 35-54 ετών αναδείχθηκε για ακόμη μία χρονιά η πιο ενεργή αγοραστικά, ενώ οι νεότερες γενιές – περισσότερο εξοικειωμένες με την τεχνολογία – ενίσχυσαν σημαντικά τη συμμετοχή τους, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση του κοινού προς τις online αγορές και το mobile shopping.

Η Αθήνα πρωταγωνίστρια στις ηλεκτρονικές αγορές

Οι τρεις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας – Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα – βρέθηκαν στην κορυφή των mobile αγορών, με την πρωτεύουσα να αντιπροσωπεύει το 77% των συνολικών αγορών μέσω κινητού. Παράλληλα, έντονη κινητικότητα σημειώθηκε και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπως το Ηράκλειο, η Λάρισα, τα Ιωάννινα και ο Βόλος, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Black Friday σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η ευκολία των ψηφιακών συναλλαγών, η δυνατότητα ταχείας σύγκρισης τιμών και οι σύγχρονες υπηρεσίες παράδοσης ενίσχυσαν την εξάπλωση των mobile αγορών, φέρνοντας τη Black Friday πιο κοντά σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Τηλεοράσεις και smartphones στην κορυφή

Η κατηγορία της τεχνολογίας συνεχίζει να κατέχει τα πρωτεία. Τα smartphones και τα αξεσουάρ κινητής βρέθηκαν στην κορυφή των επιλογών των καταναλωτών, με τα προϊόντα Xiaomi, Apple και Samsung να κυριαρχούν.

Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση των πωλήσεων στις τηλεοράσεις 55’’ έως 65’’, καθώς οι καταναλωτές επιλέγουν υψηλή ανάλυση, έξυπνες λειτουργίες και σύγχρονη τεχνολογία εικόνας για να αναβαθμίσουν το προσωπικό τους σύστημα ψυχαγωγίας. Οι μάρκες Samsung, LG και Kydos βρέθηκαν ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές της χρονιάς.

Έξυπνο σπίτι, έξυπνες επιλογές

Οι οικιακές συσκευές κατέγραψαν εξίσου δυναμική παρουσία. Ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση σημειώθηκε σε πλυντήρια και στεγνωτήρια Bosch, Midea και Tesla, σε σκούπες ρομπότ ή stick από Xiaomi, Dyson και Rohnson, καθώς και σε κλιματιστικά Omnys, Midea και Toyotomi.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης κατέγραψαν άνοδο, επιβεβαιώνοντας πως οι καταναλωτές αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν άνεση, λειτουργικότητα και εξοικονόμηση χρόνου.

Gaming και ψυχαγωγία χωρίς όρια

Η ψυχαγωγία δεν θα μπορούσε να λείπει από τη γιορτή των προσφορών. Το gaming διατήρησε τα ηνία, με κορυφαίες πωλήσεις στα EA FC 25, Spiderman 2 και Ghost of Tsushima, τίτλους που ξεχώρισαν για τον ρεαλισμό και την υψηλή ποιότητα εμπειρίας που προσφέρουν.

Εξίσου μεγάλη ήταν η ζήτηση για παιχνίδια φυσικής μορφής, καθώς πολλοί καταναλωτές αξιοποίησαν την Black Friday για να κάνουν από νωρίς τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους.

Τα Top 4 παιχνίδια της χρονιάς

Η ποικιλία των επιλογών επιβεβαιώνει ότι η Black Friday παραμένει μια οικογενειακή υπόθεση, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για δημιουργικά παιχνίδια, συλλεκτικά brands και δραστηριότητες που ενώνουν μικρούς και μεγάλους.

Οι τάσεις του 2024 δείχνουν τον δρόμο για τη Black Friday 2025

Η περσινή Black Friday στα Public απέδειξε ότι οι Έλληνες καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς εκπτώσεις, αλλά μια πλήρη εμπειρία αγορών που συνδυάζει αξία, ευκολία και αξιοπιστία.

Με το βλέμμα στραμμένο στη φετινή Black Friday 2025, τα Public προετοιμάζονται δυναμικά να προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων προϊόντων και ευέλικτες υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης που θα αναβαθμίσουν κάθε στάδιο της αγοραστικής διαδικασίας.