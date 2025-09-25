Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, με αδιάλειπτη προσφορά 571 ετών στην ελληνική Παιδεία, θα μετεγκατασταθεί προσωρινά σε άλλο κτήριο, επειδή στο ιστορικό κτήριο στο οποίο στεγάζεται στο Φανάρι πρέπει να γίνουν έργα ενίσχυσης της στατικότητάς του, για την περίπτωση ενός σεισμού που ενδεχομένως θα πλήξει την Κωνσταντινούπολη.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη διεύθυνση της Σχολής σημειώνεται:

«Είναι πλέον γνωστό το σοβαρό πρόβλημα που απειλεί την πόλη μας: η αμφίβολη καταλληλότητα πολλών δημόσιων κτιρίων έναντι ενός επικείμενου σεισμού. Όταν μάλιστα πρόκειται για κτίρια που στεγάζουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, το ζήτημα αποκτά διαστάσεις που δεν επιτρέπουν καμία αδιαφορία και καμία αναβολή.

«Με αίσθημα ευθύνης, αλλά και αγωνίας για το μέλλον της νεολαίας μας, ενημερώνουμε τα εκλεκτά μέλη της Ομογένειας για την απόφαση της Διεύθυνσης Παιδείας της Πόλεως, η οποία μας κοινοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 και αφορά στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της στατικότητας του ιστορικού κτιρίου της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, που προέκυψε κατόπιν εμπεριστατωμένων μελετών ειδικών επιστημόνων».

Η απόφαση προβλέπει την κτιριακή ενίσχυση και κάποιες επιδιορθώσεις, εργασίες που πρέπει να γίνουν απρόσκοπτα χωρίς την παρουσία μαθητών, καθηγητών και λοιπού προσωπικού εντός του κτηρίου, προκειμένου να προστατευτεί η ασφάλειά τους. Για αυτό το λόγο θα υπάρξει μεταφορά της Σχολής σε κτίριο που πληροί όλες τις προδιαγραφές αντισεισμικότητας και καταλληλότητας για την ασφαλή και ιδανική λειτουργία.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται με τον πλέον «κατηγορηματικό τρόπο» ότι «επειδή το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν διαστρεβλωμένες, αναληθείς, ακόμη και εντελώς ψευδείς ειδήσεις για την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, μοναδική έγκυρη πηγή πληροφόρησης είναι η ίδια η διεύθυνση της Σχολής. Οτιδήποτε άλλο πλήττει όχι μόνο το κύρος του ιστορικού αυτού ιδρύματος, αλλά και την ίδια την αλήθεια».

Σύμφωνα με τη διεύθυνση της Σχολής, «η παραπληροφόρηση δεν αφορά μόνο στο ζήτημα της κτηριακής ενίσχυσης, αλλά και σε ένα ακόμη θέμα: εκείνο της μη εγγραφής μαθητού στην στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου», λόγω πληθυσμιακής συρρίκνωσης της ομογένειας.

«Για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν προτιθέμεθα να μπούμε σε δημόσια συζήτηση, διότι όλες μας οι σκέψεις και θέσεις έχουν κατατεθεί εδώ και πολλά χρόνια, σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις με εμπλεκόμενους φορείς της ομογενειακής παιδείας. Το θέμα είναι γνωστό και ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται νέες παρερμηνείες» αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία καταλήγει πως «το να συγχέονται τα δύο προαναφερθέντα και ανεξάρτητα ζητήματα το αντιλαμβανόμαστε ως ένδειξη κακής προαίρεσης».

Το εντυπωσιακό κτήριο από κόκκινο τούβλο της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολή, που δεσπόζει πάνω από τον Κεράτιο Κόλπο, κατασκευάστηκε στη διετία 1881-1883 σε μία έκταση που παλαιότερα ανήκε στον Δημήτριο Καντεμίρ σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Δημάδη. Είναι το αρχαιότερο σε λειτουργία ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ιδρύθηκε μετά την ‘Αλωση της Κωνσταντινούπολης, από τον Πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο το 1454, ως συνέχεια της Οικουμενικής Πατριαρχικής Σχολής που ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο.