Σε μία από τις πιο σοβαρές αποκαλύψεις που προκύπτουν από τα έγγραφα Επστάιν, μια αλληλογραφία μεταξύ του παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν και του Τομ Μπαράκ βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ο Μπαράκ είναι γνωστός επενδυτής ιδιωτικών κεφαλαίων που υπηρετεί ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και εμφανίζεται ως θερμός υποστηρικτής των τουρκικών θέσεων.

Το email, που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της συλλογής των 20.000 σελίδων από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, αποκαλύπτει μια ιδιαίτερα οικεία σχέση μεταξύ των δύο ανδρών.

Σε μήνυμα της 9ης Μαρτίου 2016, ο Επστάιν έγραψε στον Μπαράκ:

«Στείλε μου μια φωτογραφία σου με το παιδί, κάνε με να χαμογελάσω».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, ο Μπαράκ όχι μόνο απάντησε στο μήνυμα, αλλά του έστειλε πίσω και φωτογραφία.

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει ήδη τεράστια δημοσιότητα και πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ αλλά και πολιτικές αντιδράσεις στην Τουρκία.

Ο Τομ Μπαράκ είχε προηγουμένως δώσει μια σύντομη απάντηση στον Επστάιν, λέγοντας: «Ελπίζω να είσαι καλά, ας γνωριστούμε».

Νωρίτερα, στο ίδιο email, ο Επστάιν ενημέρωνε τον Μπαράκ για τη διαχείριση των δημοσιογραφικών τηλεφωνημάτων που δεχόταν σχετικά με πολιτικά πρόσωπα:

«Δέχομαι πολλά τηλεφωνήματα από δημοσιογράφους όλη την εβδομάδα τόσο για τον Ντόναλντ (Μάρλα, διαγωνισμούς ομορφιάς, Mar-a-Lago, κ.λπ.) όσο και για την Κλίντον… Τα τηλεφωνήματα που σχετίζονται με την Κλίντον έχουν μειωθεί τελευταία, αλλά η απάντησή μου είναι πάντα ‘Δεν έχω τίποτα να πω’ ή προσπαθώ να τα αγνοήσω εντελώς. Έχω λάβει μερικές γρήγορες ερωτήσεις στον δρόμο, αλλά τώρα είμαι πιο προσεκτικός».

Το συγκεκριμένο μήνυμα δίνει νέα διάσταση στην πολιτική εμπλοκή της υπόθεσης Επστάιν.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, αντέδρασε στη δημοσιοποίηση δηλώνοντας ότι: «Οι Δημοκρατικοί διαρρέουν επιλεγμένα ηλεκτρονικά μηνύματα στον φιλελεύθερο τύπο για να δημιουργήσουν μια ψευδή αφήγηση για να δυσφημίσουν τον Πρόεδρο Τραμπ».