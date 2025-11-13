Τις πρώτες ποινές για το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που έχει ξεσπάσει ανακοίνωσε το πειθαρχικό συμβούλιο του τουρκικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, με 102 παίκτες να τιμωρούνται, ανάμεσά τους και δύο της Γαλατασαράι, όπως και ο Τσελίλ Γιουκσέλ της Σαμσουνσπόρ, αντιπάλου της ΑΕΚ στο Europa Conference League.

Είναι μια υπόθεση που δεν θα κλείσει άμεσα καθώς οι έρευνες συνεχίζονται και σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας αναμένονται νέες ανακοινώσεις προσεχώς για την εμπλοκή και παραγόντων και προπονητών.

Όπως και να έχει, πάντως, είναι ήδη… πάνω από 1.000 οι ποδοσφαιριστές που κατηγορούνται για συμμετοχή στο σκάνδαλο και ήδη ανακοινώθηκαν οι ποινές σε 102 εξ αυτών. Ποινές αποκλεισμού από το ποδόσφαιρο, με τη Γαλατασαράι να χάνει δύο παίκτες και συγκεκριμένα τον Μετεχάν Μπαλτατζί για 9 μήνες και τον Ερέν Ελμαλί για 45 ημέρες.

Ανάμεσα στους παίκτες που τιμωρήθηκαν είναι και ο Γιουκσέλ της Σαμσουνσπόρ, αντιπάλου της ΑΕΚ στο Europa Conference League, με το πειθαρχικό συμβούλιο να αποφασίζει τον αποκλεισμό του για 45 μέρες. Δεν είναι είναι, επομένως, διαθέσιμος για το παιχνίδι της ομάδας του με την Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου.