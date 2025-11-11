Οι αποκαλύψεις για σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού με τη συμμετοχή 1.024 παικτών και 152 διαιτητών, εν αναμονή των όσων θα έρθουν στο φως για την εμπλοκή και προέδρων και προπονητών, έχει κάνει άνω-κάτω το τουρκικό ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για μια υπόθεση που θα απασχολήσει για πολύ καιρό ακόμη τους γείτονες καθώς τα ΜΜΕ της χώρας προαναγγέλουν αποκαλύψεις και για άλλους εμπλεκόμενους και όλο αυτό, όπως είναι λογικό, επηρεάζει και την εθνική Τουρκίας.

Όπως, λοιπόν, έγινε γνωστό, ο Ερέμ Ελμαλί, παίκτης της Γαλατασαράι, τέθηκε εκτός εθνικής ομάδας καθώς φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει και δεν θα είναι στην αποστολή για τους αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Ο ίδιος, πάντως, αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και σε ανάρτησή του στα social media ανέφερε τα εξής: «Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το όνομά μου συμπεριλήφθηκε στον φάκελο λόγω μιας στοιχηματικής συναλλαγής που έγινε πριν από περίπου πέντε χρόνια και δεν αφoρούσε δική μου ομάδα. Έκτοτε, δεν έχω στοιχηματίσει ούτε έχω οποιαδήποτε σχέση με το θέμα αυτό».