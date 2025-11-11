Ο «σεισμός» που ξέσπασε στο τουρκικό ποδόσφαιρο με το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού στο οποίο εμπλέκονται 1.024 παίκτες και 152 διαιτητές θα συνεχιστεί καθώς η Sabah προαναγγέλει αποκαλύψεις και για προέδρους και προπονητές.

Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει πανικό στο ποδόσφαιρο της Τουρκίας, με δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης να έχει ήδη διατάξει την προσωρινή κράτηση έξι διαιτητών ενώ η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ερευνά τον ρόλο 1.024 παικτών.

Στο σκάνδαλο, όμως, φέρονται να εμπλέκονται κι άλλοι, με τα ΜΜΕ της χώρας, όπως η Sabah, να προαναγγέλουν αποκαλύψεις που θα αφορούν προέδρους, προπονητές και άλλα στελέχη ομάδων, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία να ετοιμάζεται για νέες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, έχει ήδη γίνει μια σύλληψη προέδρου ομάδας της 1ης κατηγορίας, κάτι τέτοιο όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί, τουλάχιστον προς το παρόν, επισήμως.