Το σκάνδαλο που συγκλονίζει το τουρκικό ποδόσφαιρο θα φέρει και βαριές τιμωρίες, με τα ΜΜΕ της χώρας να προαναγγέλουν υποβιβασμούς ομάδων και αποκλεισμούς για παράγοντες και διαιτητές.

Πρόκειται για μια υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού που έχει κάνει άνω-κάτω το ποδόσφαιρο της Τουρκίας, καθώς εμπλέκονται ήδη 1.024 παίκτες και 152 διαιτητές, με τα ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για νέες αποκαλύψεις που έρχονται και οι οποίες θα αφορούν και προέδρους και προπονητές.

Τα τουρκικά ΜΜΕ, όπως είναι λογικό, ασχολούνται εκτενώς με το θέμα και προειδοποιούν για τιμωρίες που θα προκαλέσουν… τσουνάμι. Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως αν επιβεβαιωθούν οι κατηγορίες θα υπάρξουν υποβιβασμοί ομάδων και αποκλεισμοί για παράγοντες, προπονητές και διαιτητές.

Η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία φέρεται να έχει στην κατοχή της νέα στοιχεία που εμπλέκουν εκατοντάδες νέα πρόσωπα στο σκάνδαλο και σκοπεύει να εφαρμόσει το άρθρο 56 του Πειθαρχικού Κανονισμού, το οποίο αφορά στημένους αγώνες και προβλέπει ισόβιους αποκλεισμούς για όσους έχουν επηρεάσει το αποτέλεσμα ενός αγώνα, όπως και υποβιβασμό των ομάδων που εμπλέκονται.