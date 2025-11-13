Ένα εντελώς απροσδόκητο σχόλιο έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου της Συρίας, Αχμέντ Αλ-Σαράα, στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δώρισε ένα μπουκάλι άρωμα στον 43χρονο Σύρο ηγέτη, με το οποίο τον ψέκασε, χαρακτηρίζοντας το άρωμα «το καλύτερο».

«Το άλλο είναι για τη γυναίκα σας», σημείωσε, πριν ρωτήσει γρήγορα: «Πόσες γυναίκες έχετε;».

«Μία», απάντησε ο Αλ-Σαράα.

«Με εσάς ποτέ δεν ξέρω», σχολίασε ο Τραμπ, προκαλώντας αμηχανία, σύμφωνα με το People.

Πρόκειται για την τρίτη συνάντηση ανάμεσα στους δύο προέδρους. Σύμφωνα με το Reuters, είχαν συναντηθεί προηγουμένως τον Μάιο κατά τη Σύνοδο του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και ξανά σε δείπνο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Η συνάντηση Τραμπ – Αλ-Σαράα πραγματοποιείται την ώρα που ο Σύρος ηγέτης ταξιδεύει διεθνώς μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Ο Αλ-Σαράα μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα θεωρούνταν «Παγκοσμίως Ειδικά Καθορισμένος Τρομοκράτης», ενώ προσφερόταν μέχρι τον Δεκέμβριο αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του.

Ο Αλ-Σαράα, που ανέτρεψε το καθεστώς Άσαντ πριν από περίπου έναν χρόνο, προσπαθεί από τότε, όπως αναφέρει το NBC News, να αφήσει πίσω του το παρελθόν του ως τζιχαντιστής και να επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση και την ενότητα της Συρίας.

«Όλοι έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές, αλλά εκείνος έχει βιώσει πραγματικά ένα σκληρό παρελθόν. Και, ειλικρινά, πιστεύω ότι χωρίς ένα τέτοιο παρελθόν, δεν θα υπήρχε ευκαιρία», σχολίασε ο Τραμπ για το παρελθόν του Αλ-Σαράα, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Αλ-Σαράα συμφώνησε να συμμετάσχει στον συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, που στοχεύει στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους σε όλη τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η Συρία απέκτησε πλέον την άδεια να επαναλειτουργήσει την πρεσβεία της στην Ουάσινγκτον.