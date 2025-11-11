Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα επιτρέψει στην de facto κυβέρνηση της Συρίας να επαναλειτουργήσει την πρεσβεία της στην Ουάσιγκτον, με αφορμή την επίσκεψη του μεταβατικού προέδρου Άχμεντ αλ Σάρα και τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Οι ΗΠΑ επιτρέπουν στη Συρία να ξαναρχίσει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Ουάσιγκτον προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός ως προς τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, την ασφάλεια και την οικονομία», δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Η Συρία εντάσσεται στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό

Η Συρία εντάσσεται στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό υπό τις ΗΠΑ εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), δήλωσε χθες Δευτέρα αμερικανός αξιωματούχος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Η Συρία θα γίνει (…) το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες, συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ για να εξαλειφθούν οι τελευταίοι πυρήνες του Ντάες και να τερματιστούν οι ροές ξένων μαχητών», ανέφερε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο υπουργός Πληροφοριών της de facto κυβέρνησης της Συρίας, ο Χάμζα αλ Μούσταφα, μέσω X. «Η συμφωνία είναι πολιτική κι ως τώρα δεν έχει στρατιωτικές πτυχές», διευκρίνισε.