Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη σε δημοτικό σχολείο της πόλης του Αμπερντίν, έπειτα από καταγγελίες ότι μια δασκάλα «κατέστρεψε τα Χριστούγεννα», λέγοντας στους μαθητές πως «ο Άγιος Βασίλης δεν είναι πραγματικός».

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στο δημοτικό σχολείο Greenbrae Primary School κατά τη διάρκεια μαθήματος για την Ημέρα των Αγίων Πάντων, προκαλώντας αναστάτωση σε μαθητές ηλικίας εννέα και δέκα ετών. Τα παιδιά είχαν απευθύνει ερωτήσεις σχετικά με διάφορους αγίους, ανάμεσά τους και τον Άγιο Νικόλαο, γνωστό και ως Άγιο Βασίλη.

Οι γονείς εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο που χειρίστηκε η δασκάλα τη συζήτηση, με αποτέλεσμα να υπάρξει παρέμβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Αμπερντίν. Ορισμένοι χαρακτήρισαν «λυπηρό» το γεγονός ότι το σχολείο «κατέστρεψε τη μαγεία των Χριστουγέννων», ενώ άλλοι ζήτησαν η δασκάλα να «δεχτεί επίπληξη».

Μητέρα μαθητή της πέμπτης τάξης δήλωσε πως η κατάσταση δεν ήταν «καθόλου ευχάριστη» και ότι τα παιδιά «είναι φυσικό να αναστατώθηκαν».

Εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου του Αμπερντίν ανέφερε: «Είμαστε ενήμεροι ότι ομάδα μαθητών της έκτης δημοτικού συμμετείχε σε συζήτηση σχετικά με την Ημέρα των Αγίων Πάντων, η οποία οδήγησε σε ερωτήσεις για άλλους αγίους, μεταξύ αυτών και για τον Άγιο Νικόλαο. Οι οικογένειες μπορούν να είναι βέβαιες ότι τα διδάγματα της έρευνας κοινοποιήθηκαν, ώστε να στηρίξουν το προσωπικό μας στη διαχείριση ευαίσθητων θεμάτων. Ο δήμος εκτιμά τη μαγεία και τη χαρά της εορταστικής περιόδου και ευχαριστεί τους γονείς και τους κηδεμόνες που εξέφρασαν τις ανησυχίες τους».

Πολλοί γονείς δήλωσαν στην εφημερίδα Press and Journal ότι το υποτιθέμενο περιστατικό έκανε τα Χριστούγεννα «λιγότερο ξεχωριστά» για τα παιδιά τους. Ένας από αυτούς είπε: «Αυτό είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να συζητείται στη διάρκεια του σχολικού χρόνου». Άλλος πρόσθεσε: «Τα παιδιά δεν μένουν μικρά για πολύ και τα Χριστούγεννα είναι κάτι μαγικό για αυτά».

Μητέρα μαθήτριας της τετάρτης δημοτικού εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει «συζήτηση εντός του σχολείου», ώστε «το ζήτημα να διευθετηθεί». Ωστόσο, μία άλλη γονέας παραδέχτηκε πως είναι «όλο και πιο δύσκολο» να κρατήσει κρυφή την αλήθεια για την ύπαρξη ή μη του Άγιου Βασίλη από τα παιδιά της.

Η μητέρα ενός άλλου μαθητή είπε: «Έχω ήδη μιλήσει γι’ αυτό με τα παιδιά μου. Πιστεύω πως είναι θέμα των γονιών, αλλά φανταζόμουν ότι σε αυτή την ηλικία τα περισσότερα παιδιά το γνωρίζουν ήδη».

Ο δημοτικός σύμβουλος και υπεύθυνος εκπαίδευσης, Μάρτιν Γκρέιγκ, σχολίασε: «Ο Άγιος Βασίλης αποτελεί σημαντικό κομμάτι των χριστουγεννιάτικων εορτασμών. Είναι υπέροχο να βλέπουμε τη χαρά και τη διασκέδαση που φέρνει στα παιδιά και στις οικογένειες. Κάθε χρόνο, η εμπειρία δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις».

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το περιστατικό αυτό έρχεται έναν χρόνο μετά τη μαζική αντίδραση χρηστών της πλατφόρμας Mumsnet, όταν μία μητέρα αποκάλυψε ότι η δασκάλα θρησκευτικών του επτάχρονου παιδιού της στο σχολείο Lee-on-the-Solent Junior School στο Χάμσαϊρ τού είπε πως «ο Άγιος Βασίλης δεν είναι αληθινός».