Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Πάτρας, από την απόδραση νεαρού κρατούμενου από την Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου του Ρίου, ο οποίος έχει ταμπουρωθεί σε μπαλκόνι πολυκατοικίας κρατώντας μαχαίρι.

Σύμφωνα με το tempo24.news πρόκειται για 23χρονο που έχει ανέβει σε μπαλκόνι πολυκατοικίας σε πλατεία της Πάτρας.

Ο νεαρός, πριν από δύο ημέρες, είχε συλληφθεί έπειτα από επεισοδιακό περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού.

Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο νοσοκομείο Ρίου, από όπου κατάφερε να διαφύγει.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.