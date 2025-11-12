Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για τον παλαιοημερολογίτη που συνελήφθη, καθώς φέρεται να έλαβε 100.000 ευρώ από καρκινοπαθή γυναίκα, υποσχόμενος ότι με αυτό τον τρόπο θα νικήσει τον καρκίνο.

Η γυναίκα, ομογενής από τον Καναδά, σε ηλικία 49 ετών διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και μέσω ανάρτησης που είδε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήρθε σε επαφή με τον κατηγορούμενο ιερέα.

Το Live News ανέφερε ότι ο ιερέας την έπεισε να κάνει δωρεά, δήθεν για την ανέγερση εκκλησίας του Αγίου Παρθενίου, προστάτη των καρκινοπαθών, ώστε να γίνει καλά με αυτό τον τρόπο. Η γυναίκα πράγματι έδωσε τα λεφτά, μέχρι που έλαβε τις νέες εξετάσεις, που έδειξαν μετάσταση του καρκίνου, με αποτέλεσμα να πεθάνει σε ηλικία 55 ετών.

Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, έστειλε ένα συγκλονιστικό μήνυμα στον ιερέα, όπου δήλωνε αδυναμία να διαθέσει περισσότερα χρήματα, τονίζοντας ότι παρά την πίστη της, δεν γιατρεύτηκε.

Ακολουθεί μέρος του μηνύματος που δημοσίευσε η εκπομπή του Mega:

«Αγαπητέ μου Γέροντα, σας γράφω μετά από πολλή σκέψη. Αρχικά, γνωριστήκαμε μέσω μιας ανάρτησης που έθεσε ο Πατέρας … στο Facebook. Δήλωσα ότι αν ο Άγιος Παρθένιος με έκανε καλά, θα βοηθούσα να τελειωποιήσω την εκκλησία του. Δεν είμαι πλούσια, αλλά θα ήθελα να βοηθήσω όσο καλύτερα μπορώ. Μέχρι σήμερα έχουμε στείλει σχεδόν 100.000 ευρώ.

Η εκκλησία έχει διανύσει πολύ δρόμο από τότε που ξεκινήσαμε. Τώρα, πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια επιπλέον επένδυση άνω των 40.000 ευρώ. Σε αυτό προσθέτουμε τα έξοδα κάλυψης των ενδυμάτων του Αγίου Νεκταρίου. Δεν ξέρω πόσο κοστίζει.

Ο Πέτρος και εγώ αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε την ίδια την εκκλησία, αλλά προσθέσαμε την κολυμβήθρα και τον σταυρό έξω. Πατέρα, όσο και αν θέλαμε, δεν θα υποστηρίξουμε κανένα άλλο έργο, εκτός από την εκκλησία φέτος. Καμία τουαλέτα, καμία ξύλινη βάση, κανένα όχημα…

Μου γράψατε ότι όσο προχωράμε πιο κοντά στην ολοκλήρωση του ναού, τόσο πιο κοντά θα έρχομαι στο να γίνω καλά. Έτσι κι εγώ νόμιζα ότι ο Άγιος θα κάνει το θαύμα του. Όταν πήρα τα αποτελέσματα κατάλαβα ότι δεν έγινε θαύμα. Αντί να καλυτερεύσω, πήγα προς το χειρότερο».