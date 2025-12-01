Η γενιά που φτιάχνει το μέλλον με ρομπότ και ελπίδα Πέντε νέοι από την ορεινή Χαλκιδική εκπροσωπούν την Εθνική Ομάδα Ρομποτικής, με την υποστήριξη της Eduact και της Ελληνικός Χρυσός