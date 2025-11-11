Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 46χρονος ιερέας Παλαιοημερολογιτών ο οποίος εμφανίζεται ως κεντρικό πρόσωπο σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Ο κατηγορούμενος γνωστός και από το YouTube για τις … ευλογημένες συνταγές του σε συνεργασία με τους συγκατηγορουμένους του, μεταξύ των οποίων δυο ακόμη ρασοφόροι, φέρονται να έκαναν «ιερές μπίζνες» διακινώντας ακόμη και κοκαΐνη χρησιμοποιώντας ως «καβάτζα» ακόμη και εκκλησία στην Λιοσίων.

Οι κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου νωρίς το πρωί και συνολικά τέσσερις, ο ένας μετά τον άλλον έδωσαν εξηγήσεις για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν .

Εκτός από τον 46χρονο προφυλακιστέοι κρίθηκαν τρεις ακόμη κατηγορούμενοι .

Αρχηγικός ρόλος αποδίδεται σε μια γυναίκα η οποία φέρεται να είχε στενή συνεργασία με τον ρασοφόρο youtuber, πρώην μοντέλο, ηθοποιό και τηλεοπτικό μάγειρα ενώ ως συνεργοί εμφανίζονται οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι .

Η 52χρονη ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο όπως και ακόμη δυο συγκατηγορούμενοι της .

Σήμερα απολογήθηκε και ο γιος της 52χρονης στον οποίο δεν αποδίδεται συμμετοχή στην Οργάνωση αλλά κατηγορείται για το πλημμέλημα της βίας κατά υπαλλήλων καθώς φαίνεται να διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς. Μετά την απολογία του ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος.

Το κύκλωμα πέρα από τα ναρκωτικά φέρεται να είχε επεκτείνει και την παράνομη δράση του στη διακίνηση παράτυπων μεταναστών.

Σύμφωνα με τις Αρχές τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν στις επικοινωνίες τους ακόμη και κώδικες λέξεις όπως «κεράκι», «καδεφάκι» και «φανουρόπιτα» για τις παράνομες ουσίες που διακινούσαν.