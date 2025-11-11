Ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης «αρχιεπίσκοπος» έγινε γνωστός στο κοινό ως μοντέλο αλλά και για τις εμφανίσεις του σε τηλεοπτικά πάνελ, όπου δεν έλειπαν οι έντονες αντιπαραθέσεις. Μάλιστα, ένα βίντεο στο οποίο επιτίθεται σωματικά σε μια γυναίκα που ισχυρίστηκε πως είχαν σχέση, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο παλαιοημερολογίτης «διψούσε» για φήμη, αναγνώριση και φυσικά χρήμα. Όπως αποκαλύψαμε χθες εκκλησιαστικοί κύκλοι, τον θέλουν να ήταν υπεύθυνος ή ιδιοκτήτης ενός bar στο οποίο σύχναζαν ομοφυλόφιλοι.

Αργότερα κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Εύφρανας ημάς Κύριε…, Τεφτέρι μοναστηριακής και μεσογειακής μαγειρικής», τα έσοδα του οποίου προορίζονται για τα γεύματα αγάπης σε αστέγους. «Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά βρισκόμαστε στους δρόμους, στην πλατεία Κουμουνδούρου, με τους άστεγους», δήλωνε τότε.

Η προσωπική του ζωή και η δημόσια εικόνα του χαρακτηρίστηκαν από έντονη προβολή της προσωπικότητάς του. Το 2008 είχε οργανώσει πάρτυ σε ένα παρακμιακό gay bar στο Γκάζι, για να γιορτάσει την παράσταση που ανέβασε με τη ζωή του.

Αργότερα η δραστηριότητά του στο YouTube του χάρισε πάνω από 200.000 ακολούθους, με περιεχόμενο που περιλάμβανε παραδοσιακές μοναστηριακές συνταγές και φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες.

Το «αμαρτωλό» παρελθόν του παλαιοημερολογίτη «αρχιεπισκόπου»

Με καταγωγή από τη Μεσσηνία, η πορεία του 46χρονου στον εκκλησιαστικό χώρο ήταν γεμάτη εντάσεις. Από τη δεκαετία του ’90, όταν φοιτούσε στο εκκλησιαστικό φροντιστήριο της Καλαμάτας, είχε δημιουργήσει προβλήματα με την συμπεριφορά του απέναντι σε συμμαθητές και καθηγητές. Ο τότε Μητροπολίτης, Μακαριστός Χρυσόστομος Θέμελης, τον απέκλεισε από άλλες σχολές.

Στη συνέχεια μετακινήθηκε στο Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας, όπου χειροτονήθηκε διάκονος από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Καρθαγένης Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, αλλά η παραμονή του ήταν σύντομη. Το 2002 αποχώρησε και το 2004 ακολούθησε η καθαίρεσή του από την επίσημη Εκκλησία.

Η επιστροφή του έγινε μέσω παλαιοημερολογιτών, με χειροτονία σε πρεσβύτερο και στη συνέχεια επίσκοπο από τον καθαιρεμένο Σεραφείμ Μίχο, που αυτοαποκαλούνταν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Μετά τον θάνατο του Μίχου, ο 46χρονος αυτοανακηρύχθηκε Αρχιεπίσκοπος των παλαιοημερολογιτών, χωρίς να ανήκει σε κάποια επίσημη εκκλησιαστική παράταξη.