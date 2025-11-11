Με χασίς φέρεται να λιβάνιζε την εκκλησία στην οποία λειτουργούσε ο παλαιημερολογίτης ιερέας που συνελήφθη, με πιστούς να αναφέρουν ότι έβαζαν ξαφνικά τα γέλια από τη μυρωδιά, χωρίς να φανταστούν τον αληθινό λόγο.

Παραδείγματος χάριν, μια γυναίκα που επισκέπτονταν συχνά τη λειτουργία στην εκκλησία του 46χρονου ρασοφόρου είπε ότι «είχαμε πάει στη λειτουργία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πήγαινα όλες τις ημέρες εγώ και στη διάρκεια του χρόνου, όλο τον χρόνο. Πήγαινα 4-5 φορές τον μήνα γιατί έκανε παρακλήσεις κάθε Τετάρτη και κάποιες φορές, έκανε και εξορκισμούς, είχα δει τη Μεγάλη Βδομάδα. Πήγαινα δηλαδή στη λειτουργία για να κάτσουμε και αυτός είχε μέσα εξορκισμούς. Το έλεγε βέβαια ότι έκανε γιατί ο Άγιος Παρθένιος ήταν για τα μάγια, εκτός από τους καρκινοπαθείς προστάτης».

«Δύο φορές ή τρεις είχε τύχει που πήγαινα σε λειτουργία και έλεγε μέσα διαβάζει, άμα θέλετε βγείτε έξω και δεν το αντέχετε. Είχα μπει μέσα να δω πώς είναι, τους έβαζε κάτω, έβαζε από πάνω το πετραχήλι και τους διάβαζε μέσα στον κόσμο. Φώναζαν αυτοί, έκαναν σαν να φωνάζουνε, σαν να είναι ο διάολος υποτίθεται μέσα τους και έβγαζαν διάφορες κραυγές και αυτός συνέχισε να διαβάζει», είπε στην εκπομπή Live News.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ο χώρος μύριζε χασίς.

«Εμείς το σχολιάζαμε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας, μας φάνηκε δηλαδή ότι κάτι μου μύριζε εκείνη τη στιγμή και γέλασα. Δηλαδή και στη διάρκεια της λειτουργίας μου ξαναρχόταν η μυρωδιά και το συζητάγαμε και γελάγαμε, αλλά δεν πέρναγε από το μυαλό μας γιατί δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσε ένας παπάς να έχει κάτι τέτοιο (χασίς).

»Πήγαμε την Μεγάλη Πέμπτη ή την Μεγάλη Παρασκευή, δεν θυμάμαι και με το που μπήκαμε και λιβάνιζε, μύριζε χασίσι και βάλαμε εμείς τα γέλια. Και μου αρχίζει η μάνα μου και μου λέει ναι, αυτό μυρίζει σαν χασίσι, κάτι έχει ρίξει, το πήραμε αστείο εμείς. Την ώρα που λιβάνιζε, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Και να συνεχίσει να λιβανίζει και να μην φεύγει η μυρωδιά με τίποτα ερχότανε».

«Χλιδάτα πράγματα, όχι της σειράς»

Σε κάθε τηλεοπτική του εμφάνιση έλεγε και ξαναέλεγε για το πόσο βοηθούσε τους τοξικομανείς. Σήμερα αυτός ο ρασοφόρος κατηγορείται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες.

Η διακίνηση μάλιστα φέρεται να γινόταν ακόμα και μέσα στην εκκλησία. Οι καταγγελίες που έρχονται στο Live News είναι ενδεικτικές.

«Έμπαινε, έβγαινε κόσμος περίεργες κινήσεις αλλά που να φτάσει το μυαλό σου;».

Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ελέγχεται για το αν διακινούσε ναρκωτικά υπό το πέπλο της προσφοράς σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

«Εκεί υπάρχουν πολλοί χρήστες και πολλοί άστεγοι που ψάχνουν τα σκουπίδια αλλά έχω δει πολύ κόσμο να πηδάει τα κάγκελα».

Στην αυτοσχέδια εκκλησία του μάλιστα είχαν γίνει πολλές και περίεργες επιθέσεις. Από σπασμένα τζάμια και πόρτες μέχρι κάλυκες στον προαύλιο χώρο.

Επίσης, άνθρωποι που πήγαιναν να ανάψουν ένα κεράκι υποστηρίζουν πως το τελευταίο διάστημα η συμπεριφορά του είχε αλλάξει. Είχε γίνει πιο απόμακρος και υπεροπτικός ενώ είχε και ακριβά γούστα.

«Έλεγε ότι ήταν δεσπότης. Περιττό να πω το τι χρυσαφικό και τι σταυρούς κουβάλαγε πάνω του. Χλιδάτα πράγματα, όχι της σειράς. Εγώ λέει: ‘’είμαι από πλούσια οικογένεια’’ και το οικόπεδο ήταν δικό μου. Τα ράσα του ήταν πολύ προσεγμένα, η μίτρα πολύ προσεγμένη, η ράβδος, αφού αποκαλούταν δεσπότης».