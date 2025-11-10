Κωδικές λέξεις χρησιμοποιούσε ο παλαιοημερολογίτης ιερέας που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών, αποκαλώντας «κεράκι», «καδεφάκι» και «φανουρόπιτα» τις παράνομες ουσίες.

Σύμφωνα με το Star «κεράκι» ήταν η κοκαΐνη, «καδεφάκι» το χασίς και «φανουρόπιτα» η ακατέργαστη κάνναβη.

Επίσης, το κύκλωμα στο οποίο συμμετείχε ο ιερέας πουλούσε το 1 κιλό κοκαΐνης για 35.000 ευρώ και το 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης για 2.500 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας δεν είναι ο μοναδικός που συνέλαβε η Δίωξη Ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, έγιναν συνολικά 8 συλλήψεις ενώ κατασχέθηκαν κοκαΐνη βάρους 2.238 γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη βάρους 9.092,6 γραμμαρίων. Μαζί του -για την ίδια υπόθεση- έχει συλληφθεί ακόμη ένα κληρικός, ο οποίος φαίνεται να έδωσε σε τρίτο άτομο ναρκωτικά στη Ρόδο για να τα μεταφέρει στην Αθήνα. Η έρευνα των έμπειρων αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών, ξεκίνησε τουλάχιστον πριν από δύο μήνες και έβγαλε «λαβράκι».

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, ο 46χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας -που έχει ποινικό παρελθόν για σωματική βία- φαίνεται πως είχε άμεση συνέργεια με την φερόμενη ως αρχηγό του κυκλώματος, καθώς συμμετείχε μεταξύ άλλων και στη διακίνηση των ναρκωτικών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης ενίοτε αποθηκεύονταν εντός Ιερού Ναού στην Αττική, με τον 46χρονο και τουλάχιστον άλλον έναν κληρικό να εκμεταλλεύονται την ιδιότητα τους.

Από τη μεθοδολογία δράσεως, των μελών της εγκληματικής οργανώσεως, την ιεραρχική τους δομή και τους ρόλους τους, προκύπτει «επαγγελματική» δράση με παράνομα κέρδη άνω των 105.000 ευρώ.

Το κανάλι του 46χρονου παλαιοημερολογίτη ιερέα στο Youtube αριθμεί πάνω από 200.000 ακολούθους και παρουσιάζει παραδοσιακές μοναστηριακές συνταγές. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για όποιον θέλει να συνεισφέρει οικονομικά για φιλανθρωπικούς λόγους, ενώ συνεντεύξεις του έχουν φιλοξενηθεί από πολλά μέσα -έντυπα και ηλεκτρονικά.