Χιλιάδες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν έως και εννέα χρόνια πρόσθετης ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ – είτε για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα είτε για να αυξήσουν το ποσό της σύνταξής τους.

Με ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας, όσοι είχαν καταβάλει εισφορές στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ την περίοδο 1988–1997 μπορούν να αναγνωρίσουν αυτόν τον χρόνο ως συντάξιμο. Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος κλάδος καταργήθηκε το 1997, με αποτέλεσμα πολλοί ασφαλισμένοι να χάσουν ουσιαστικά έναν σημαντικό αριθμό ετών ασφάλισης.

Η διάταξη, που περιλαμβάνεται στο πρόσφατο εργασιακό νομοσχέδιο, δεν αφορά μόνο αγρότες αλλά και εργαζόμενους που για οποιοδήποτε διάστημα εκείνης της δεκαετίας ήταν ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, ακόμη κι αν σήμερα βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικό φορέα του e-ΕΦΚΑ όπως ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών ή το Δημόσιο. Μοναδική προϋπόθεση είναι να έχουν πληρωθεί εισφορές πρόσθετης ασφάλισης σε κάποιο σημείο της περιόδου 1988–1997.

Η ρύθμιση ενισχύει την αρχή της ανταποδοτικότητας, καθώς οι εισφορές εκείνης της περιόδου δεν «χάνονται» πλέον αλλά προσμετρώνται στη συνολική ασφάλιση, συμβάλλοντας είτε στη θεμελίωση του δικαιώματος είτε στη βελτίωση του τελικού ποσού της σύνταξης.

Μέχρι σήμερα, η πρόσθετη ασφάλιση του ΟΓΑ υπολογιζόταν αποκλειστικά για όσους συνέχισαν να παραμένουν ασφαλισμένοι στον Οργανισμό μετά το 1997 και λάμβαναν συντάξεις αγροτών. Όσοι είχαν μετακινηθεί σε άλλους φορείς δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα χρόνια αυτά, με αποτέλεσμα να χάνουν έως και μία δεκαετία ασφάλισης – ένα κενό που επιβάρυνε ιδιαίτερα ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους χωρίς επικουρική κάλυψη.

Πλέον, ο χρόνος αυτός «μεταφέρεται» αυτόματα στην κύρια ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα του e-ΕΦΚΑ. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να ωφελήσει ιδιαίτερα τους ασφαλισμένους της γενιάς των Baby Boomers, οι οποίοι μπορούν πλέον να συμπληρώσουν ταχύτερα την 40ετία που απαιτείται για συνταξιοδότηση στα 62 «χωρίς πέναλτι». Επιπλέον, οι εισφορές της πρόσθετης ασφάλισης θα συνυπολογίζονται, οδηγώντας σε υψηλότερο τελικό ποσό σύνταξης.

Ασφαλισμένος γεννημένος το 1966, ο οποίος σε ηλικία 22 ετών ήταν ασφαλισμένος στον ΟΓΑ από το 1988 έως το 1997 και στη συνέχεια εντάχθηκε στον ΟΑΕΕ, σήμερα συγκεντρώνει 37 χρόνια ασφάλισης. Με την αναγνώριση της πρόσθετης ασφάλισης χρειάζεται μόλις τρία επιπλέον χρόνια για να βγει στη σύνταξη στα 62.

Αντίστοιχα οφέλη θα έχουν και όσοι είχαν μόνο για μικρό διάστημα ασφάλιση στον ΟΓΑ εντός της περιόδου 1988–1997 πριν μετακινηθούν σε άλλα Ταμεία, καθώς πλέον ενοποιούνται όλες οι περίοδοι ασφάλισης και σταματούν οι απώλειες χρόνου.

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμούν ότι η διάταξη μπορεί να ανοίξει δρόμο και για πρόωρη έξοδο σε ορισμένες κατηγορίες, ιδιαίτερα για γυναίκες που είχαν ασφάλιση στον ΟΓΑ έως το 1992 και μετά εντάχθηκαν στο ΙΚΑ από το 1993. Αν ο ΕΦΚΑ θεωρήσει ότι εντάσσονται στο καθεστώς των «παλαιών» ασφαλισμένων, τότε θα μπορούν να κατοχυρώσουν δικαίωμα με ανήλικο τέκνο ή να αξιοποιήσουν τα ειδικά όρια ηλικίας που ισχύουν για τα βαρέα και ανθυγιεινά.