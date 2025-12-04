Για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Λούτσα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας νεαρός μόλις 24 ετών μίλησε το πρωί της Πέμπτης 4/12 ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης. Αναφερόμενος στα όσα μπορεί να προκαλέσει η κατανάλωση κοκαΐνης στον οδηγό υπογράμμισε πως ο συνδυασμός της με το αλκοόλ πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο πρόκλησης θανατηφόρου τροχαίου.

«Η κοκαΐνη είναι ένα ισχυρό διεγερτικό ναρκωτικό που προκαλεί συμπτώματα τα οποία επηρεάζουν άμεσα και επικίνδυνα την οδηγική συμπεριφορά: υπερβολική αυτοπεποίθηση, υποτίμηση του κινδύνου, αδυναμία συγκέντρωσης, ασταθή πορεία του οχήματος, λανθασμένη αντίληψη απόστασης και ταχύτητας, καθυστέρηση στα αντανακλαστικά», υπογράμμισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.

Ο κίνδυνος μεγαλώνει δραματικά όταν η κοκαΐνη συνδυάζεται με αλκοόλ, αφού –όπως ανέφερε ο ειδικός– το αλκοόλ «πολλαπλασιάζει» τη δράση της ουσίας: «Αν έχεις κάνει ένα γραμμάριο κοκαΐνης, το σώμα σου μπορεί να τη βιώσει σαν δύο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στη Λούτσα

«Ακόμα και όταν η άμεση επίδραση της κοκαΐνης υποχωρεί, ακολουθεί η φάση “crash”»

«Παράλληλα, ακόμη και όταν η άμεση επίδραση της κοκαΐνης υποχωρεί, ακολουθεί η φάση “crash”, δηλαδή έντονη κόπωση και πτώση, που είναι επίσης επικίνδυνη για οδήγηση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους χρόνιους χρήστες, στους οποίους η προσοχή παραμένει μειωμένη ακόμα και μέρες μετά», επεσήμανε.

Ο Δημήτρης Γαλεντέρης τόνισε πως η ανίχνευση μεταβολιτών της κοκαΐνης σε ελέγχους –ακόμα κι αν η χρήση έχει γίνει πριν από δύο ημέρες– μπορεί να επηρεάσει την κρίση του δικαστηρίου, καθώς θεωρείται πως η ουσία μπορεί να έχει τροποποιήσει τη συμπεριφορά του οδηγού.

Αναφερόμενος στο αλκοόλ, επεσήμανε ότι η αποβολή του από τον οργανισμό είναι πολύ πιο αργή από όσο πιστεύεται, σημειώνοντας πως η λογική «σταμάτησα να πίνω πριν από δύο ώρες, είμαι εντάξει» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.