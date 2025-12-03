Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσει και πάλι αύριο το μεσημέρι ο 29χρονος κατηγορούμενος για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα. Ο νεαρός ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε επιπλέον χρόνο προκειμένου η υπεράσπισή του να λάβει γνώση νέων στοιχείων που εισήλθαν στη δικογραφία.

Σύμφωνα με το συνήγορό του, ο 29χρονος βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και εκφράζει την ειλικρινή του συγγνώμη και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος και τους τραυματίες.

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό πως ο 29χρονος οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του και την 21χρονη σύντροφό του να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, είχε κάνει συνδυασμό αλκοόλ και κοκαΐνης.

Ο 29χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή με βαρύτατες κατηγορίες πλέον εναντίον του, καθώς εκτός από το αλκοτέστ που έδειξε 0,63 mg αλκοόλ ανά λίτρο αίματος (βάσει ΚΟΚ, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος), ήρθαν οι τοξικολογικές εξετάσεις να δείξουν ότι έχει κάνει και χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Ο 29χρονος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ είχε εμπλακεί σε τροχαίο ξανά το 2020 και τότε είχε βγει θετικός σε χρήση κάνναβης.