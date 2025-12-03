Συνδυασμό αλκοόλ και κοκαΐνης είχε κάνει ο 29χρονος οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, με έναν 24χρονο να χάνει τη ζωή του και την 21χρονη σύντροφό του να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο 29χρονος οδηγείται σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή με βαρύτατες κατηγορίες πλέον εναντίον του, καθώς εκτός από το αλκοτέστ που έδειξε 0,63 mg αλκοόλ ανά λίτρο αίματος, ήρθαν οι τοξικολογικές εξετάσεις να δείξουν ότι έχει κάνει και χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Ο 29χρονος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ είχε εμπλακεί σε τροχαίο ξανά το 2020 και τότε είχε βγει θετικός σε χρήση κάνναβης.

Το ποινικό παρελθόν του 29χρονου

Τουλάχιστον πέντε φορές -για πλήθος διαφορετικών αδικημάτων- έχει συλληφθεί κατά το παρελθόν ο 29χρονος δράστης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη φορά που απασχόλησε τις Αρχές και συγκεκριμένα το Τμήμα Ασφαλείας Σπάτων – Αρτέμιδας ήταν το 2011, μετά από καταγγελία για κλοπή μοτοσικλέτας.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2015, ο 29χρονος σήμερα άνδρας θα συλληφθεί ξανά, αυτή τη φορά από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, κατηγορούμενος μαζί με ακόμα ένα άτομο για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Αργότερα την ίδια χρονιά, θα βρεθεί ξανά με χειροπέδες όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ Θεσσαλονίκης, σε τυχαίο έλεγχο, τον εντόπισαν μαζί με ακόμα ένα άτομο να έχουν στην κατοχή τους μικρή ποσότητα ναρκωτικών. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στο Τ.Α. Λευκού Πύργου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Το 2017 συλλαμβάνεται ξανά από το Τ.Α. Σπάτων – Αρτέμιδας, όταν μαζί με την τότε σύντροφό του συλλαμβάνονται και οδηγούνται στο αυτόφωρο για διακίνηση ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά, στην κατοχή τους είχαν βρεθεί περισσότερα από 57 γρ. κάνναβης σε διάφορα σημεία της οικίας τους. Πάλι για ναρκωτικά είναι η επόμενη «επίσκεψή» του στο ίδιο Τμήμα Ασφαλείας το 2022, καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε ακόμα μία δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών και συγκεκριμένα μικρές ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.

Το 2020 εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα και συγκεκριμένα σε εκτροπή οχήματος, όπου ο ίδιος και ο συνεπιβάτης του καταλήγουν για νοσηλεία στο ΚΑΤ, ενώ για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Τέλος, το 2022, το όνομά του εμφανίζεται πάλι σε δικογραφία που σχηματίζει το Τ.Α. Πέλλας για συμμετοχή σε κύκλωμα εξαπάτησης πολιτών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς φαίνεται να άρπαξαν 3.800 ευρώ.

Το χρονικό του τροχαίου

Το φονικό τροχαίο συνέβη στη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα το βράδυ του Σαββάτου, 29 Νοεμβρίου 2025. Από κάμερες ασφαλείας προκύπτει ότι ο 29χρονος οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα σε περιοχή όπου το όριο είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, το όχημα φαίνεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα πριν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο.

Στην πορεία του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια χτύπησε πάνω σε δεύτερο όχημα, δίπλα στο οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα του, η αδελφή του και η 21χρονη φίλη του. Εκείνη τη στιγμή, τα τέσσερα άτομα φόρτωναν αντικείμενα στο πορτμπαγκάζ.

Το αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς, σκοτώνοντας ακαριαία τον 24χρονο και τραυματίζοντας σοβαρά την 21χρονη. Οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Το όχημα τελικά σταμάτησε στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης πολυκατοικίας.

Από τα βίντεο προκύπτει επίσης ότι το μπλε αυτοκίνητο έκανε ελιγμό πιθανότατα για να αποφύγει άλλο όχημα, σημείο όπου πιθανολογείται ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.