Νέο βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, από τα λεπτά πριν το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα, δείχνει τον 29χρονο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.

Μάλιστα, στο βίντεο ντοκουμέντο του Mega, λίγο πριν το δυστύχημα, φαίνεται να κάνει αντικανονική προσπέραση σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, με κίνδυνο να συγκρουστεί με άλλα διερχόμενα οχήματα.

Μιλώντας για τον 29χρονο, μια φίλη του έκανε λόγο για έναν άγριο και βίαιο άνθρωπο που τσακωνόταν συχνά με τους γονείς του. «Ήταν άγριος και βίαιος προς τους γονείς του. Ακούγαμε κάθε μέρα φωνές, φώναζαν συνέχεια. Ζητούσε λεφτά, δανειζόταν και από φίλους του», είπε η φίλη του 29χρονου.

Υπενθυμίζεται πως ο 29χρονος, ο οποίος βρέθηκε αρχικά με αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο στο αίμα, οδηγούσε με πολύ μεγάλη ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος, προκαλώντας τον θάνατο ενός 24χρονου, τον βαρύ τραυματισμό της συντρόφου του και τον ελαφρύτερο της μητέρας και της αδερφής του.

Ο 29χρονος οδηγείται σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή με βαρύτατες κατηγορίες πλέον εναντίον του, καθώς εκτός από το αλκοτέστ που έδειξε 0,63 mg αλκοόλ ανά λίτρο αίματος, ήρθαν οι τοξικολογικές εξετάσεις να δείξουν ότι έχει κάνει και χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Ο 29χρονος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ είχε εμπλακεί σε τροχαίο ξανά το 2020 και τότε είχε βγει θετικός σε χρήση κάνναβης.