Σήμερα, Πέμπτη 4/12, αναμένεται να απολογηθεί ο 29χρονος ο οποίος προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα στη Λούτσα, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης. Ο άνδρας έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και παρέσυρε τα μέλη μιας οικογένειας που είχαν μόλις παρκάρει και αποβιβάζονταν από το δικό τους, με αποτέλεσμα ένας 24χρονος να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο 29χρονος θα απολογηθεί τελικά σήμερα καθώς ο συνήγορός του ζήτησε την προθεσμία, ώστε να λάβει γνώση νέων στοιχείων που έχουν προκύψει, τα οποία συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ζήτησε συγγνώμη και παράλληλα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του θύματος.

Ο 29χρονος, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», αναμένεται να υποστηρίξει ότι ένα άλλο αυτοκίνητο τον έκλεισε και έτσι έπεσε πάνω στην οικογένεια.

Είχε κάνει χρήση κοκαΐνης και είχε καταναλώσει αλκοόλ

Οι εξετάσεις που έγιναν στον 29χρονο έδειξαν 0,63 mg αλκοόλ ανά λίτρο αίματος (βάσει ΚΟΚ, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος), ενώ οι τοξικολογικές απέδειξαν πως έχει κάνει και χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Το «πλούσιο» παρελθόν και οι συλλήψεις

Ο 29χρονος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ενώ είχε εμπλακεί σε τροχαίο ξανά το 2020 και τότε είχε βγει θετικός σε χρήση κάνναβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος σήμερα άνδρας πριν από πέντε χρόνια είχε συλληφθεί πάλι για τροχαίο. Τότε οδηγούσε ένα όχημα το οποίο είχε ανατραπεί, χωρίς να υπάρχει εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου. Σε εκείνο το περιστατικό είχε τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός. Στις τοξικολογικές εξετάσεις που του είχαν γίνει τότε, είχε βγει θετικός σε χρήση κάνναβης. Είχε συλληφθεί και είχε σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών ένεκα τροχαίου υπό την επήρεια ουσιών.

Επίσης, είχε συλληφθεί δύο φορές το 2015, μία στην Αγία Παρασκευή για διακεκριμένες κλοπές αλλά και μία στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ποσότητας κάνναβης.

Το 2017 οι αστυνομικοί του είχαν περάσει χειροπέδες για διακίνηση ναρκωτικών μαζί με τη σύντροφό του, καθώς στην κατοχή του είχαν εντοπιστεί 57 γραμμάρια κάνναβης. Στην ίδια περιοχή είχε συλληφθεί και το 2022 για κατοχή ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης.

Παράλληλα, είχε εμπλακεί σε υπόθεση κυκλώματος εξαπάτησης μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την οποία είχε διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση από το Τ.Α. Πέλλας.