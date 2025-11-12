Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά από τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο αυτοαποκαλούμενος ως αρχιεπίσκοπος των παλαιοημερολογιτών, γνωστός από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, μοντέλο αλλά και YouTuber, όπως επίσης και ένας ακόμα παλαιοημερολογίτης ιερέας για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών,

Επίσης τον δρόμο για τη φυλακή πήραν, μετά τις απολογίες τους, μία 43χρονη για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα αλλά επίσης ένας 38χρονος που συνελήφθη στη Ρόδο.

Η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα Τετάρτη (12/11).

Οι αποκαλύψεις αναφορικά με το κύκλωμα στο οποία συμμετείχαν συνολικά τρεις παλαιοημερολογίτες ιερείς προκαλούν φρίκη. Τα μέλη της σπείρας είχαν απλώσει τα «πλοκάμια» τους στο εμπόριο ναρκωτικών και στη διακίνηση μεταναστών.

Μάλιστα έξι από τους οκτώ συλληφθέντες αντιμετωπίζουν δίωξη σε βαθμό κακουργήματος με βασικό αδίκημα αυτό της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση. Κατά περίπτωση, έχει ασκηθεί εναντίον τους και ποινική δίωξη για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ κάποιοι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν και το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων.

Τα συσσιτία και οι κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά

Τα μέλη του κυκλώματος κάλυπταν τη δράση τους κάνοντας συσσίτια τα βράδια σε τοξικοεξαρτημένους στη γειτονιά της οδού Λιοσίων και στις μεταξύ τους συνομιλίες χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες για τα τις ουσίες.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Διάλογος 1

Ιερέας : Υπάρχουν «μακαρόνια» (χασίς);

: Υπάρχουν «μακαρόνια» (χασίς); Αρχηγός : Όχι ρε. Πού να υπάρχουν, στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά… όχι εκεί πλέον. Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται. Αυτό που σου είπα το πήρες;

: Όχι ρε. Πού να υπάρχουν, στη γλάστρα; Υπάρχουν αλλά… όχι εκεί πλέον. Άμα δεν γυρίσω εγώ τώρα δεν γίνεται. Αυτό που σου είπα το πήρες; Ιερέας : Ναι.

: Ναι. Αρχηγός : Πού αλλού να είχα βάλει δηλαδή; Πού να το ‘χα βάλει;

: Πού αλλού να είχα βάλει δηλαδή; Πού να το ‘χα βάλει; Ιερέας : Δεν ξέρω. Ρωτάω αν…

: Δεν ξέρω. Ρωτάω αν… Αρχηγός : {…} Σε ρώτησα εκείνη την ώρα… αν θέλεις κάτι πες μου, αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση. Το καταλαβαίνω.

: {…} Σε ρώτησα εκείνη την ώρα… αν θέλεις κάτι πες μου, αλλά ναι ήταν το οικονομικό στη μέση. Το καταλαβαίνω. Ιερέας: Ρε καρδούλα μου δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τώρα, εγώ, εε πώς το λένε. Είμαι στη μέση, σαν τον μ…..α.

Σε άλλη συνομιλία ένας από τους εμπλεκόμενους ρασοφόρους ακούγεται να λέει στην φερόμενη ως «εγκέφαλο» του κυκλώματος πως κάποιος είχε κρεμάσει πανό με σύνθημα σε βάρος τους.

Διάλογος 2