Αποφασισμένοι να περάσουν ακόμη και τα Χριστούγεννα στον δρόμο δηλώνουν οι αγρότες οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα και τονίζουν πως θα δεν θα κάνουν βήμα πίσω εάν τα αιτήματά τους δεν ακουστούν από την κυβέρνηση.

Στα μεγάλα μπλόκα της Νίκαιας και της Καρδίτσας έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 3.500 τρακτέρ, με συνεχείς ενισχύσεις από γύρω περιοχές.

Στον κόμβο της Καρδίτσας, στο μπλόκο του Ε-65, η συμμετοχή των αγροτών συνεχίζει να ενισχύεται, με τα αγροτικά μηχανήματα να ξεπερνούν τα 2.000. Στο σημείο βρίσκονται οικογένειες και φίλοι των αγροτών που τους στηρίζουν, ενώ, λόγω της βροχής οι περισσότεροι παραμένουν κάτω από αυτοσχέδιες τέντες ή μέσα στα παραπήγματα.

Σήμερα, Πέμπτη 4/12, αντιπροσωπεία του μπλόκου θα βρεθεί στα δικαστήρια της Λάρισας, όπου δικάζονται οι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια της Κυριακής στη Νίκαια. Την Παρασκευή, οι αγρότες έχουν καλέσει σε συλλαλητήριο στις 10:30 το πρωί στην Καρδίτσα. Δεν είναι ακόμη σαφές αν η κινητοποίηση θα γίνει με χρήση τρακτέρ, δεδομένων των έντονων βροχοπτώσεων που αναμένονται.

Όπως τονίζουν οι αγρότες, λόγω των καιρικών συνθηκών, μέχρι και την Κυριακή δεν αναμένεται να πραγματοποιήσουν κάποια δράση. Ωστόσο, από την ερχόμενη εβδομάδα εξετάζουν την πραγματοποίηση συλλαλητηρίων στο κέντρο των πόλεων και αποκλεισμών παρακαμπτήριων δρόμων.

«Παλεύουμε να επιβιώσουμε» λένε οι αγρότες

Οι αγρότες επισημαίνουν σε δηλώσεις τους πως παλεύουν για να επιβιώσουν, ενώ αναφέρονται παράλληλα στις καταστροφές που υπέστησαν από την κακοκαιρία Daniel και τη θανάτωση χιλιάδων ζώων λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς και τις καθυστερήσεις των καταβολών των ενισχύσεων.

Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον κλοιό της αστυνομίας και προχώρησαν προς την Εθνική Οδό, ενώ στο Κιάτο σημειώθηκαν συγκρούσεις με χημικά και σπρωξίματα.

Οι αγρότες έχουν παραταχθεί στα σημεία εισόδου και εξόδου σε Προμαχώνα, Δοϊράνη, Εύζωνους και Κήπους, εμποδίζοντας τη διέλευση φορτηγών.

Στον Προμαχώνα αστυνομική κλούβα έκανε όπισθεν στον αυτοκινητόδρομο για να μπλοκάρει την πορεία των αγροτών, με αποτέλεσμα να εμβολίσει τρακτέρ, γεγονός για το οποίο έχει διαταχθεί ΕΔΕ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα τελωνεία θα κλείνουν συμβολικά, ενώ αύριο, Παρασκευή (05/12), οι αγρότες από την ανατολική Θεσσαλονίκη θα κλείσουν τον κόμβο του Αεροδρομίου.