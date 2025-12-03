Μετά από έξι ώρες προσπαθειών, οι αγρότες κατάφεραν να φτάσουν στο τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία περί τις 18.00.

Υπενθυμίζεται ότι οι Σερραίοι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, όπως και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία, είχαν δώσει ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στη διασταύρωση του Λευκώνα, με τελικό προορισμό το τελωνείο του Προμαχώνα.

Παρά τα αστυνομικά μπλόκα, μερίδα αγροτών κατάφερε να κάνει παράκαμψη μέσα από χωράφια και να βγει εκ νέου στον δρόμο με κατεύθυνση το τελωνείο. Για αρκετές ώρες παρέμειναν σταματημένοι στο 4ο χιλιόμετρο της οδού Σιδηροκάστρου-Προμαχώνα, όμως στη συνέχεια «έσπασαν» τον αστυνομικό κλοιό και έφτασαν στον προορισμό τους.

Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσουν τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν και αν θα επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς για τις διεθνείς μεταφορές η στάση τους είναι αρνητική.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η άμεση καταβολή καθυστερούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων, η μείωση του κόστους παραγωγής και η στήριξη των πληγέντων από την ευλογιά κτηνοτρόφων, οι οποίοι, όπως επισημαίνουν, βρίσκονται σε οριακό σημείο ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.