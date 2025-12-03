Η νέα κακοκαιρία αναμένεται να σαρώσει τη χώρα με έντονα φαινόμενα, με αποτέλεσμα η ΕΜΥ να απευθύνει κόκκινη προειδοποίηση και τους μετεωρολόγους να τονίζουν πως είναι κρίσιμο το επόμενο 48ωρο.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται την Πέμπτη και την Παρασκευή στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), με τα φαινόμενα να έχουν διάρκεια.

Μάλιστα, τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Συγκεκριμένα:

Αύριο Πέμπτη (04-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου,

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας),

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα),

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα),

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα),

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα),

ζ. στις Κυκλάδες,

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα),

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία,

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες,

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια,

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο,

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη,

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

«Κόκκινη προειδοποίηση»

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτηση στο Facebook, δημοσίευσε χάρτες με την πορεία της νέας κακοκαιρίας και σημείωσε:

«ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Επισημαίνεται από την ΕΜΥ οτι τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Δεδομένου οτι το κυμα κακοκαιρίας έχει ήδη κόκκινο συναγερμό και επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο-με άλλα χαρακτηριστικά, – προτείνουμε να εξεταστεί η ονοματοδοσία αυτού σε #BYRON όπως προβλέπεται και προκύπτει απο τον σχετικό κατάλογο της #Eumetnet για την Νοτιοανατολική Ευρώπη».

«Πολύ νερό για 48 ώρες, οι περιοχές»

Ο Σάκης Αρναούτογλου ανέφερε ότι την Πέμπτη ο καιρός θα επιδεινωθεί, με τα φαινόμενα να έχουν και διάρκεια. Προσοχή χρειάζεται στην Κρήτη, στην Αττική και στην κεντρική Μακεδονία. Την Παρασκευή χρειάζεται προσοχή στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, αλλά και στην υπόλοιπη ΝΑ Ελλάδα.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα παραμείνουν στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, ενώ την Κυριακή αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με βάση τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα.

Οι νοτιάδες χρειάζονται μεγάλη προσοχή την Παρασκευή όπως στη Ρόδο, στη Σάμο και την Κω, οι οποίοι από το Σάββατο θα κοπάσουν.

«Βαρομετρικό χαμηλό με ισχυρές βροχές και καταιγίδες»

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναλύοντας τη νέα κακοκαιρία ανέφερε ότι βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με έμφαση τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα

Ο εκτιμώμενος συγκεντρωτικός όγκος νερού ενδέχεται να προσεγγίσει τοπικά και τους 200 τόνους ανά στρέμμα, ενώ αναμένονται κεραυνοί και ενδεχομένως εκδηλωθούν ακραία φαινόμενα, όπως χαλάζι.

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

1.Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με έμφαση τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα.

2.Επικράτηση ανατολικών – νοτιοανατολικών ανέμων προς την πλευρά του Αιγαίου, άνεμοι ιδιαίτερα υετοφόροι που μπορεί να προκαλέσουν ιδιαίτερα έντονες και με διάρκεια βροχές – ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες.

3.Ο εκτιμώμενος συγκεντρωτικός όγκος νερού ενδέχεται να προσεγγίσει τοπικά και τους 200 τόνους ανά στρέμμα, τιμές που μπορεί αναλόγως και την περιοχή να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα έντονα προβλήματα.

4.Η καλή οργάνωση του βαρομετρικού χαμηλού σε συνδυασμό με τις θαλάσσιες εκτάσεις με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει, είναι δυνατό να οδηγήσει σε συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας που σημαίνει ότι μπορεί να παρατηρηθούν θερμοκρασίες στις κορυφές των νεφών ακόμη και κοντά στους -60 με -80 βαθμούς βαθμούς κελσίου (ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών σε πολύ μεγάλα ύψη μέσα στην τροπόσφαιρα), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως το χοντρό χαλάζι, αυξημένη συχνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων – κεραυνών, μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, υδροστρόβιλοι – ανεμοστρόβιλοι.

5.Ο τύπος αυτός καιρού που θα απασχολήσει τη χώρα μας τις επόμενες αρκετές ημέρες ευνοεί τις πυκνές χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!

Ακολουθούν πίνακες με χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα».

«Χρειάζεται προσοχή αλλά όχι πανικός»

Ο Γιάννης Καλλιάνος τόνισε ότι η κακοκαιρία θα φέρει αρκετά έντονα φαινόμενα και χρειάζεται προσοχή, ζητώντας ο κρατικός μηχανισμός να τεθεί σε επιφυλακή.

Σύμφωνα με όσα έγραψε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναμένονται πλημμύρες, χαλάζι, βροχές και καταιγίδες, ενώ και οι άνεμοι θα έχουν ιδιαίτερη ένταση.

«Έρχεται Κακοκαιρία, δεν χρειάζεται πανικός – Ενημέρωση για τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο.

Από το πρωί της Πέμπτης έως και το Σάββατο, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της Ελλάδας. Παράλληλα, θα επικρατήσουν πολύ ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι, με εντάσεις που θα φτάνουν τα 7–8 μποφόρ και κατά διαστήματα ακόμη και τα 9 μποφόρ ως ριπές, κυρίως στα πελάγη και σε παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια των πιο έντονων φαινομένων.

Βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλού πιο τοπικές, αλλού γενικευμένες, αλλού πιο εξασθενημένες, αλλού ισχυρές. Στον χάρτη που ακολουθεί αποτυπώνονται οι περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα για τοπικά ή ακόμη και εκτεταμένα πλημμυρικά επεισόδια.

Περιοχές όπου αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα :

Επτάνησα

Δυτική Ήπειρος

Δυτική και Νότια Πελοπόννησος

Ανατολική & Βορειοανατολική Πελοπόννησος

Αττική & Βοιωτία

Κεντρική και Νότια Εύβοια

Τμήμα των Σποράδων

Χαλκιδική – Πιερία – Ημαθία

Κεντρικά και Ανατολικά τμήματα του Νομού Λάρισας

Μαγνησία

Μέρος των Κυκλάδων

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

Δωδεκάνησα

Δυτική και Νότια Κρήτη

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

*Απότομες πλημμύρες (flash floods) σε μικρά ρέματα, ρέματα που έχουν μπαζωθεί ή δεν έχουν καθαριστεί, και σε περιοχές με μεγάλη κλίση.

*Αστικές πλημμύρες από αδυναμία του δικτύου απορροής να διαχειριστεί μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρόνο.

*Προβλήματα στο οδικό δίκτυο (καθυστερήσεις, κλειστοί δρόμοι, φερτά υλικά).

*Τοπικές κατολισθήσεις σε ορεινές/ημιορεινές ζώνες.

*Διακοπές ρεύματος λόγω κεραυνών και έντονων ανέμων κατά τόπους (κυρίως σε παράκτιες περιοχές).

*Φαινόμενα κατά τα οποία η θάλασσα ανεβαίνει προσωρινά πάνω από το συνήθη αιγιαλό, πλημμυρίζοντας παράκτιες περιοχές. Προκαλούνται όταν ο συνδυασμός έντονου κυματισμού, ισχυρών ανέμων ή χαμηλής βαρομετρικής πίεσης ωθεί μεγάλες ποσότητες νερού προς την ξηρά.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

*Επιχειρησιακή ετοιμότητα όλων των δομών Πολιτικής Προστασίας για άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί.

*Καθαρισμός φρεατίων, ρεμάτων και αγωγών απορροής, όπου δεν έχει ήδη γίνει.

*Έγκαιρη ενημέρωση των κατοίκων στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

*Περιπολίες & έλεγχοι σε σημεία που στο παρελθόν έχουν παρουσιάσει πλημμυρικά επεισόδια.

*Συνεχής συνεργασία με Δήμους, Περιφέρειες, Πυροσβεστική, Τροχαία και ΔΕΔΔΗΕ.

*Ειδική μέριμνα σε σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία και ευάλωτες ομάδες.

*Απαγόρευση ή περιορισμός διέλευσης σε επικίνδυνα σημεία, όπου η κατάσταση επιδεινωθεί.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Χρειάζεται προσοχή αλλά όχι πανικός. Θα είναι μια κακοκαιρία που συχνά βιώνουμε, όμως τοπικά ενδέχεται να αποδειχθεί σοβαρή.

Αποφεύγουμε άσκοπες μετακινήσεις όταν εκδηλώνεται έντονη βροχόπτωση, δεν πλησιάζουμε ρέματα, δεν διασχίζουμε δρόμους που έχουν νερό, δεν παρκάρουμε τα αυτοκίνητα μας κάτω από δέντρα και ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των Αρχών.

Κλείνοντας:

Η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων σε διαδοχικά υδρολογικά διαμερίσματα αυξάνει τον κίνδυνο υπερχείλισης φυσικών και τεχνητών απορροών, ειδικά όταν οι υποδομές αποστράγγισης λειτουργούν οριακά. Στο πεδίο της Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, η αξιολόγηση του κινδύνου δεν περιορίζεται μόνο στη Μετεωρολογική πρόγνωση, αλλά ενσωματώνει την τρωτότητα των τοπικών συστημάτων, την παλαιότητα των δικτύων και την ανθρωπογενή επιβάρυνση του χώρου.

Η τρωτότητα (vulnerability) είναι ο βαθμός στον οποίο μια περιοχή, ένας πληθυσμός ή μια υποδομή μπορεί να υποστεί ζημιά όταν εκδηλωθεί ένα φυσικό φαινόμενο.

Η προσέγγιση ‘risk-based preparedness’ (προετοιμασία με βάση τον ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, όχι με βάση το ένστικτο ή το “τι έγινε παλιά”) απαιτεί συνεχή επιτήρηση κρίσιμων σημείων, επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Σε επεισόδια σαν το προσεχές, η έγκαιρη αναγνώριση περιοχών υψηλής επικινδυνότητας, η συστηματική συλλογή δεδομένων πεδίου και η γρήγορη κινητοποίηση επιχειρησιακών μονάδων αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες για τη μείωση των δυνητικών επιπτώσεων.

Τα καιρικά φαινόμενα δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε, όμως, με ορθολογικό σχεδιασμό και επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο και να θωρακίσουμε τις τοπικές κοινωνίες απέναντι σε κακοκαιρίες».