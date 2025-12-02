Ο καιρός εισέρχεται σε μια περίοδο αστάθειας που αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις με τέσσερις ημέρες, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας στην εκπομπή “Live News”, η Τετάρτη θα λειτουργήσει ως μεταβατική ημέρα, όπου οι σχετικά ήπιες συνθήκες σταδιακά θα υποχωρήσουν.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα εκδηλωθεί αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και στα Επτάνησα, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα.

«Σε αυτές τις περιοχές θα ξεκινήσουν τοπικές βροχές, οι οποίες σταδιακά θα δυναμώσουν και θα γενικευτούν», ανέφερε ο κ. Καλλιάνος.

Κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις, με τοπικές βροχές να ξεκινούν στις Κυκλάδες από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα, οι αυξημένες νεφώσεις θα φέρουν βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία θα κινηθούν προς τα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, φτάνοντας έως την Κρήτη. Καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, στα δυτικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, καθώς και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Στα νησιά του Ιονίου τα φαινόμενα είναι πιθανό να είναι ιδιαίτερα έντονα.

Αναμένονται λίγα χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ενώ αφρικανική σκόνη θα μεταφερθεί μερικώς στα δυτικά και νότια, κυρίως από το βράδυ. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί, φτάνοντας τα 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και τοπικά στα 7 μποφόρ από το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές.

Οι πιο δύσκολες ημέρες: Πέμπτη και Παρασκευή

Οι μετεωρολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την Πέμπτη και την Παρασκευή, οι οποίες αναμένονται να είναι οι ημέρες με τη μεγαλύτερη ένταση και τη γεωγραφική εξάπλωση των φαινομένων.

«Πέμπτη και Παρασκευή περιμένουμε τις περισσότερες βροχές, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπιστούν στα Επτάνησα, και σε όλες σχεδόν τις περιοχές της παράκτιας δυτικής, νότιας και ανατολικής Πελοποννήσου», υπογράμμισε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Προσοχή συνίσταται στις ακόλουθες περιοχές:

Επτάνησα

Δυτική , Νότια και Ανατολική Πελοπόννησος

, και Νότια Εύβοια

Κεντρική Μακεδονία (όπως Χαλκιδική , Πιερία , Ημαθία )

(όπως , , ) Ανατολική Θεσσαλία

Νησιά Αιγαίου

Τέλος, η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Αττική, με τα φαινόμενα να ξεκινούν νωρίς το πρωί της Πέμπτης.