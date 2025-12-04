O Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στην αρχή του ματς με τους Πίστονς, αλλά εν τέλει οι Μπακς επικράτησαν με 113-109 των Πίστονς.

Σημαντική νίκη για το Μιλγουόκι σε ένα ματς που οι παίκτες του κλήθηκαν να αγωνιστούν για μεγάλο διάστημα χωρίς τον μεγάλο τους ηγέτη. Ο Greek Freak τραυματίστηκε στη δεξιά γάμπα από το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και αποχώρησε, όμως τα «Ελάφια» έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν με 113-109 μιας εκ των κορυφαίων ομάδων στην Ανατολή φέτος, των Πίστονς.

Το Μιλγουόκι κατάφερε να πανηγυρίσει σε μια περίοδο που υπάρχουν πολλά ερωτήματικά σχετικά με το μέλλον του Έλληνα σταρ, ο οποίος κατέβασε τις φωτογραφίες του με τους Μπακς από το Instagram του, κρατώντας μόνο εκείνες με τους τίτλους και ενώ πολλοί μιλούν για την επιθυμία του να παίξει στους Νικς.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόλαβε να μετρήσει 2 πόντους, 1 ασίστ και 1 ριμπάουντ το διάστημα που πάτησε παρκέ, ενώ ο Πόρτερ ήταν κορυφαίος με 26 πόντους και 7 ασίστ. Καλό ματς και ο Ρόλινς με 22 πόντους και 8 ασίστ.

H ενημέρωση των Μπακς

Το Μιλγουόκι με ανακοίνωση του ενημερώνει πως πρόκειται για θλάση στη δεξιά γάμπα, κάτι που έρχεται λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στα παρκέ. Ο προηγούμενος τραυματισμός του Έλληνα σταρ είχε να κάνει με θλάση στους προσαγωγούς που τον κράτησε στα πιτς για τέσσερα ματς της ομάδας του.