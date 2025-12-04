Σοκ προκαλεί το βίντεο – ντοκουμέντο που βλέπει το «φως» της δημοσιότητας και δείχνει την παράσυρση και εγκατάλειψη 22χρονου μοτοσικλετιστή στο Φάληρο.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (3/12), όταν ο 22χρονος μοτοσικλετιστής κινούταν στην οδό Τερψιθέας. Ένα λευκό όχημα παραβίασε το στοπ κινούμενος στην οδό Σολωμού, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μηχανή.

Ο μοτοσικλετιστής έπεσε στο οδόστρωμα ενώ ο οδηγός του λευκού ΙΧ δεν σταμάτησε στο σημείο, επιτάχυνε και εξαφανίστηκε.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 22χρονο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές, όπως επεσήμανε το πρωί της Πέμπτης 4/12 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού του λευκού ΙΧ που παρέσυρε και εγκατάλειψε τον μοτοσικλετιστή.