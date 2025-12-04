Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:30 το μεσημέρι της Τετάρτης σε παιδική χαρά στο Ίλιον, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ένας 89χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο υπερήλικας προσέγγισε μία 16χρονη που κάθονταν σε παγκάκι στην παιδική χαρά, συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Κάστορος, τη φίλησε στο μάγουλο, τη θώπευσε στον μηρό και συνέχεια της πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά έναντι αμοιβής.

Η ανήλικη φαίνεται πως τρόμαξε, πήρε έναν φίλο της και αυτός ειδοποίησε την Άμεση Δράση που έσπευσε σημείο και συνέλαβε τον 89χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Ίλιον.