Το Netflix παρουσίασε το επίσημο τρέιλερ για την πέμπτη σεζόν της σειράς «Emily in Paris». Η ιστορία μετακινείται αυτή τη φορά στην Ιταλία, όπου η ηρωίδα, την οποία ενσαρκώνει η Λίλι Κόλινς, αναλαμβάνει τη διοίκηση του νέου παραρτήματος της «Agence Grateau» στη Ρώμη.

Το καστ συμπληρώνουν οι Φιλιπίν Λίροϊ-Μπολιέ, Άσλεϊ Παρκ, Λούκας Μπράβο, Σάμιουελ Άρνολντ, Μπρουνό Γκουερί, Γουίλιαμ Αμπαντί, Λουσιέν Λάβισκαουντ, Γιουτζένιο Φραντσεσκίν, Θάλια Μπεσόν, Πολ Φόρμαν, Αρνό Μπινάρ, Μίνι Ντράιβερ, Μπράιαν Γκρίνμπεργκ και Μισέλ Λαρόκ.

Το αναπάντεχο ειδύλλιο που αιφνιδίασε τους φαν

Οι φαν της σειράς αιφνιδιάστηκαν με ένα νέο ειδύλλιο που αποκαλύφτηκε στο τρέιλερ, όπου η Μίντι και ο Άλφι, η φίλη και ο πρώην σύντροφος της Έμιλι Κούπερ, εμφανίζονται σε μία ρομαντική σκηνή, λίγο πριν ανταλλάξουν ένα φιλί. Πολλά από τα σχόλια κάτω από το τρέιλερ του Netflix, επικεντρώνονται σε αυτό το ειδύλλιο που δεν περίμενε κανείς!

Ο νέος κύκλος του «Emily in Paris» θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου.