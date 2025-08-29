Τα τελευταία γυρίσματα της πέμπτης σεζόν του «Emily in Paris» ολοκληρώθηκαν στη Βενετία και η Λίλι Κόλινς θέλησε να μοιραστεί με το κοινό της μια πιο προσωπική ματιά από όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες.

Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram, η πρωταγωνίστρια ανακοίνωσε το τέλος των γυρισμάτων της πετυχημένης τηλεοπτικής σειράς. Η ίδια δεν παρέλειψε να μιλήσει με τρυφερότητα για τη συμπρωταγωνίστριά της, Άσλεϊ Παρκ, λέγοντας ότι η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια της δουλειάς και εξελίχθηκε σε αδελφική. Παράλληλα, υπογράμμισε πόσο τυχερή νιώθει για την «οικογένεια» που έχει βρει μέσα από τη σειρά, καλώντας τους θαυμαστές να σημειώσουν την ημερομηνία της πρεμιέρας: 18 Δεκεμβρίου στο Netflix.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Λίλι Κόλινς περιλαμβάνουν στιγμιότυπα τόσο από το πλατό όσο και από τα παρασκήνια, με εκείνη και την Άσλεϊ Παρκ να ποζάρουν χαμογελαστές, επιβεβαιώνοντας τη στενή τους φιλία.

«Και αυτό είναι άλλο ένα τέλος στο Εmily in Paris. Εδώ είναι πέντε εποχές φιλίας που έγινε αδελφοσύνη. Βενετία, Παρίσι, Ρώμη, οπουδήποτε είναι σπίτι με εσένα δίπλα μου. Απίστευτα ευγνώμων για την οικογένειά μας και τόσο περήφανη για αυτό που δημιουργήσαμε όλοι μαζί φέτος. Προς το παρόν αντίο, μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου», σημείωσε η ηθοποιός Λίλι Κόλινς στο Instagram.