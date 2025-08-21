Η Έμιλι Κούπερ ετοιμάζεται για νέες περιπέτειες στην Ιταλία στον 5ο κύκλο της επιτυχημένης σειράς «Emily in Paris».

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες από τον νέο κύκλο και ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου.

Αυτή τη φορά, η Έμιλι (Λίλι Κόλινς) δεν θα εξερευνήσει μόνο τη Γαλλία, αλλά και την Ιταλία. Όπως στο τέλος της 4ης σεζόν, θα βρεθεί ξανά στη Ρώμη, ενώ θα ταξιδέψει για πρώτη φορά και στη Βενετία.

«Αυτή η σεζόν είναι μια ιστορία δύο πόλεων. Ρώμη και Παρίσι», δήλωσε ο δημιουργός της σειράς Ντάρεν Σταρ. «Μεταξύ των δύο, η Έμιλι ανεβάζει την αγάπη και τη ζωή της σε άλλο επίπεδο».

Στις πρώτες φωτογραφίες, η Έμιλι φαίνεται να περιπλανιέται στις δύο πόλεις μαζί με τον νέο της σύντροφο, Μαρτσέλο (Εουτζένιο Φραντσέσκίνι), αλλά και τη στενή της φίλη Μίντι (Άσλεϊ Παρκ).

Στον 5ο κύκλο επιστρέφουν επίσης οι Φιλιπίν Λεροϊ-Μπολιέ (Σιλβί), Λούκας Μπράβο (Γκαμπριέλ), Σάμιουελ Άρνολντ (Ζουλιέν), Μπρούνο Γκουερί (Λικ), Γουίλιαμ Αμπαντί (Αντουάν), Λουσιέν Λαβισκόουντ (Άλφι) και Θάλια Μπεσόν (Ζενεβιέβ). Ο Πολ Φόρμαν και ο Αρνό Μπινάρντ θα επανέλθουν στους ρόλους των Νίκο και Λοράν Γ, αντίστοιχα.

Νέα πρόσωπα της σεζόν θα είναι ο Μπράιαν Γκρίνμπεργκ ως Τζέικ, ένας Αμερικανός που ζει στο Παρίσι, η Μισέλ Λαρόκ ως Ιβέτ, παλιά φίλη της Σιλβί, και η Μίνι Ντράιβερ ως πριγκίπισσα Τζέιν, φίλη επίσης της Σιλβί που έχει παντρευτεί σε βασιλική οικογένεια.

«Από τις παριζιάνικες στέγες μέχρι τα ρωμαϊκά ερείπια, ανυπομονούμε να μοιραστούμε με το κοινό το νέο κεφάλαιο της Έμιλι», πρόσθεσε ο Ντάρεν Σταρ.