Δύο ομάδες «κλείδωσαν» ήδη την παρουσία τους στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας μετά τα παιχνίδια της Τετάρτης για την 4η αγωνιστική. Λεβαδειακός και ΑΕΚ έφτασαν τους 12 βαθμούς και εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά, έχοντας μάλιστα πλεονέκτημα έδρας.

Ο Άρης βρισκόταν μια ανάσα από το απόλυτο, όμως στο φινάλε του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Γιακουμάκης ισοφάρισε σε 1-1 με ψαλίδι, στερώντας από τους «Κίτρινους» την ευκαιρία να «σφραγίσουν» την τετράδα. Πλέον, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός χρειάζονται μία νίκη στην 5η αγωνιστική για να «κλειδώσουν» τις άλλες δύο θέσεις της τετράδας. Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τον Ηρακλή στο Φάληρο, ενώ οι «Πράσινοι» θα παίξουν εκτός έδρας με την Καβάλα.

Αν οι δύο «αιώνιοι» πάρουν τα τρίποντα, ο Άρης θα τερματίσει 5ος και ο ΟΦΗ 6ος. Σε αυτό το σενάριο, αν η ομάδα του Χιμένεθ προκριθεί μέσω των Play Offs απέναντι στην τελευταία ομάδα που θα μπει στα νοκ άουτ, τότε στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, σε μονό ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ομάδες από τις θέσεις 7 έως 9 έχουν ήδη προκριθεί, με την Κηφισιά να οριστικοποιεί ότι θα έχει μειονέκτημα στα Play Offs. Ο Παναιτωλικός με «διπλό» απέναντι στον Ηρακλή «κλειδώνει» κι αυτός θέση στα νοκ άουτ.

Οι ομάδες που έχουν ήδη αποκλειστεί είναι οι: Αιγάλεω, Ηλιούπολη, ΑΕΛ Novibet, Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea.

Τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής θα διεξαχθούν στις 17 Δεκεμβρίου.