Λίγες ημέρες μετά την εξαιρετική παρουσία με τη Γουέστ Χαμ, η Λίβερπουλ γκέλαρε ξανά, αφού παραχώρησε ισοπαλία 1-1 εντός έδρας στην αξιόμαχη Σάντερλαντ. Οι Reds βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το τέρμα του Ταλμπί, κατάφεραν να ισοφαρίσουν με αυτογκόλ του Μουκιέλε. Πρώτη ισοπαλία στη σεζόν για την ομάδα του Σλοτ η οποία βρέθηκε στην 8η θέση. Οι Μαυρόγατες ήταν πιο επικίνδυνες, θα μπορούσαν ακόμα και τη νίκη στο τέλος, ενώ με τον βαθμό που πήραν είναι στην 5η θέση με την Πάλας.

Μπορεί να μην εντυπωσίασε, όμως τη δουλειά της η Άρσεναλ την έκανε. Οι Gunners επιβλήθηκαν απέναντι στην Μπρέντφορντ στο «Έμιρεϊτς» (2-0) και επέστρεψαν στα τρίποντα μετά την ισοπαλία κόντρα στην Τσέλσι για να πάρουν ξανά αέρα στην κορυφή της Premier League και να αυξήσουν τη διαφορά τους από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι στους πέντε βαθμούς.

Στο «Molineux» η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε 1-0 της Γουλβς, βυθίζοντάς τη ακόμα περισσότερο προς τον υποβιβασμό που ήδη μοιάζει αναπόφευκτος. Σκόρερ ο Ιγκόρ Ζεσούς, με το πρώτο γκολ της καριέρας του σε επίπεδο Premier League.

Η Λιντς «σόκαρε» την Τσέλσι με 3-1 στο «Eland Road» και βγήκε από την επικίνδυνη ζώνη. Μπιγιόλ και Τανάκα έδωσαν προβάδισμα δυο τερμάτων, μείωσε ο Νέτο, αλλά στο 72΄ ο Κάλβερτ Λιούιν διαμόρφωσε το 3-1.

Σπουδαία ανατροπή πέτυχε η Άστον Βίλα που επικράτησε 4-3 εκτός έδρας της Μπράιτον, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 στο ημίωρο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Μπόρνμουθ-Έβερτον 0-1

Φούλαμ-Μάντσεστερ Σίτι 4-5

Νιούκαστλ-Τότεναμ 2-2

Άρσεναλ-Μπρέντφορντ 2-0

Μπράιτον-Άστον Βίλα 3-4

Μπέρνλι-Κρίσταλ Πάλας 0-1

Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-1

Λιντς-Τσέλσι 3-1

Λίβερπουλ-Σάντερλαντ 1-1

Μάντσεστερ Γ.-Γουέστ Χαμ 4/12