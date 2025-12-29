Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις απέρριψαν κατηγορηματικά την Κυριακή τους ισχυρισμούς της Χαμάς ότι δεν διέπραξε ωμότητες κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ. Παράλληλα, δημοσίευσαν ένα βίντεο που καταγράφει τη στοχοποίηση και τη δολοφονία αμάχων, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Η απάντηση του Ισραήλ έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση εγγράφου 42 σελίδων από τη Χαμάς, στο οποίο η οργάνωση αρνείται ότι επιτέθηκε σκόπιμα σε αμάχους και απορρίπτει τις κατηγορίες για δολοφονίες παιδιών και σεξουαλική βία. Ως απάντηση, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανάρτησαν, σύμφωνα με τη New York Post, ένα βίντεο διάρκειας δέκα λεπτών, το οποίο, όπως αναφέρουν, αποτυπώνει μόνο ένα μέρος των βιαιοτήτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες:

Το έγγραφο της Χαμάς, που δημοσιεύθηκε στις 24/12, παρουσίαζε τη δική της εκδοχή για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, καθώς και την αποτίμησή της για τη μετέπειτα στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα και το όραμά της για το μέλλον του θύλακα. Η Χαμάς κατηγόρησε «τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και τα σιωνιστικά λόμπι» ότι διεξάγουν εκστρατεία παραπληροφόρησης σχετικά με τα γεγονότα της επίθεσης.