Θυελλώδεις άνεμοι έπνεαν από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/12 στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, με τις ριπές των βορείων ανέμων να ξεπερνούν τα 80 km/h.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου την Κυριακή 28/12 σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με 108 km/h, ενώ οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κατά τη χθεσινή ημέρα, η Πυροσβεστική δέχτηκε 710 κλήσεις μέχρι τις 23:30 το βράδυ για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σε ό,τι αφορά στη Θεσσαλονίκη, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επιχειρήσει σε 141 πτώσεις δέντρων και σε 55 αφαιρέσεις αντικειμένων, όπως για παράδειγμα τεντών, κάγκελων ή τζαμαριών που οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν στο πέρασμά τους.