Ο Σέιμπεν Λι ήρθε σε συμφωνία με την Αναντολού Εφές, παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής στην Τουρκία. Η άφιξη του Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό περιόρισε ακόμη περισσότερο τον χρόνο συμμετοχής του 26χρονου γκαρντ στο ροτέισον των «Ερυθρόλευκων», ενώ παράλληλα η ομάδα του Πειραιά εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών. Κάτω από αυτά τα δεδομένα, η αποδέσμευση μίας θέσης ξένου παίκτη θεωρείται απαραίτητη.

Ο Λι βρέθηκε στο στόχαστρο ομάδων από την Τουρκία και συγκεκριμένα της Αναντολού Εφές, η οποία είχε απευθείας επαφή με τον παίκτη προκειμένου να ενημερωθεί για το αγωνιστικό του καθεστώς. Οι συζητήσεις προχώρησαν και ο Αμερικανός γκαρντ ετοιμάζεται να φορέσει ξανά φανέλα τουρκικής ομάδας, αυτή τη φορά υπό τις οδηγίες του Πάμπλο Λάσο.

Η Εφές θα εντάξει τον Σέιμπεν Λι στο ρόστερ της έως το τέλος της σεζόν 2025-26, με το ενδεχόμενο παραμονής του και μετά να αξιολογείται σε μεταγενέστερο στάδιο. Τη φετινή σεζόν στη EuroLeague, ο Λι κατέγραψε 11 συμμετοχές, με μέσο όρο 3,4 πόντους και 1,4 ασίστ σε 11 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά αγώνα