Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα σώματος αποτυπώνει τη στιγμή που αστυνομικός στο Τενεσί των ΗΠΑ σώζει την τελευταία στιγμή μια γυναίκα που απειλούσε να πηδήξει από γέφυρα, την επομένη μέρα των Χριστουγέννων.

Η γυναίκα, σε κατάσταση έντονης ψυχικής φόρτισης, βρισκόταν στο χείλος της γέφυρας πάνω από τον ποταμό Χόλστον, στον αυτοκινητόδρομο I-81, όταν δυνάμεις της «Tennessee Highway Patrol» και διασώστες έσπευσαν στο σημείο έπειτα από αναφορές για άτομο σε κρίση, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές μέσω Facebook.

«Μια γυναίκα βρισκόταν σε σκοτεινό σημείο και σκεφτόταν να πηδήξει», ανέφερε η αστυνομία. «Επειδή άνθρωποι εμφανίστηκαν και συνεργάστηκαν, είναι ζωντανή απόψε». «Η σημερινή μέρα τελείωσε με μια ζωή σωσμένη», πρόσθεσαν. «Αυτό έχει σημασία».

Heart-pounding video captures moment cop stops distraught woman from leaping off bridge the day after Christmas https://t.co/UzxD6UDeIK pic.twitter.com/OOtFcwT2a2 — New York Post (@nypost) December 29, 2025

Όπως αναφέρει η New York Post, στο βίντεο από την κάμερα σώματος, η γυναίκα, της οποίας το όνομα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, φαίνεται να στέκεται επισφαλώς στο περβάζι της γέφυρας, ενώ αστυνομικοί και προσωπικό πρώτων βοηθειών προσπαθούν να την πείσουν να απομακρυνθεί.

Ξαφνικά, ένας αστυνομικός κινείται αστραπιαία, την αρπάζει και την τραβά μακριά από το χείλος, αποτρέποντας την πτώση στο κενό. Στη συνέχεια, η γυναίκα διακρίνεται μέσα σε ασθενοφόρο και μεταφέρεται για ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση.

«Αυτή η περίοδος του χρόνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη», ανέφερε η αστυνομία. «Πολλοί άνθρωποι κουβαλούν πράγματα που κανείς άλλος δεν βλέπει. Άγχος, πένθος, μοναξιά και φόβος μπορούν να συσσωρευτούν πολύ γρήγορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι αδύναμος. Σημαίνει ότι είναι άνθρωπος».