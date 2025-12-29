Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία στο παιχνίδι της Μπενφίκα με την Μπράγκα (2-2, 28/12), εκφράζοντας τα παράπονά του με τον γνωστό, ιδιαίτερο τρόπο που τον χαρακτηρίζει.

Παρά την ασίστ του Βαγγέλη Παυλίδη, οι «Αετοί» δεν κατάφεραν να φύγουν με το τρίποντο από την έδρα της Μπράγκα το βράδυ της Κυριακής, μένοντας στην ισοπαλία. Το αποτέλεσμα αυτό άφησε τη Μπενφίκα στο -7 από την κορυφή της Primeira Liga, με τον Πορτογάλο τεχνικό να στρέφει ξανά τα βέλη του προς τους διαιτητές.

Ο Μουρίνιο υποστήριξε πως η ομάδα του σημείωσε τρία κανονικά γκολ, ωστόσο το τέρμα του Τιάγκο Μαρτίνς ακυρώθηκε λανθασμένα, όπως ανέφερε, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να μετρήσει. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να κάνει λόγο για «καθαρή νίκη» της Μπενφίκα με 3-2.

«Σπουδαία νίκη. Στο πρώτο ημίχρονο, η Μπράγκα ήταν καλύτερη από εμάς. Είχαμε ένα σύντομο διάστημα όπου ήμασταν ανώτεροι και σκοράραμε από στημένη φάση. Αλλά η Μπράγκα ήταν καλύτερη. Στο δεύτερο ημίχρονο, δεν υπήρχε Μπράγκα, μόνο Μπενφίκα. Οι παίκτες ανέλαβαν την ευθύνη, γύρισαν το παιχνίδι και νίκησαν με 3-2. Εξαιρετικό αποτέλεσμα για εμάς, με όλο τον σεβασμό στην Μπράγκα» τόνισε ο Μουρίνιο σε μια ακόμα… επική παράσταση.