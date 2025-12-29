Όλο και περισσότερα δημοσιεύματα από τη Βραζιλία κάνουν λόγο για συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Γκρέμιο για τον Ματέους Τετέ.

Αρχικά, οι «πράσινοι» είχαν ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθενται να συζητήσουν την παραχώρηση του 25χρονου μεσοεπιθετικού με τη μορφή δανεισμού, ακόμη κι αν αυτός συνοδευόταν από υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φέρεται να πιέζει για την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στη Βραζιλία.

Μετά την αρχική άρνηση του Παναθηναϊκού, η Γκρέμιο επανήλθε με αναθεωρημένη πρόταση, παρουσιάζοντας νέο πλαίσιο συμφωνίας που προβλέπει δανεισμό με υποχρεωτική αγορά στο τέλος της σεζόν.

🚨 Gregos do Panathinaikos aceitam a proposta do Grêmio por Tetê, e apenas detalhes burocráticos separam o jogador do Tricolor. Negociação entrou na reta final e o desfecho é tratado com otimismo nos bastidores. 🇪🇪



🗞️ Créditos: eusguri1903 | Jean Lemes (YouTube)

Η ενεργοποίηση της αγοράς συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων αγωνιστικών στόχων, οι οποίοι έχουν συμπεριληφθεί στους όρους της συμφωνίας. Σε περίπτωση που αυτοί επιτευχθούν, η Γκρέμιο θα είναι υποχρεωμένη να αποκτήσει οριστικά τον Τετέ, διασφαλίζοντας την παρουσία του στο ρόστερ της και μετά το 2025.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο ρεπόρτερ Ζαν Λέμες, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη απαντήσει θετικά στη νέα πρόταση. Το deal περιλαμβάνει ποσό 500.000 ευρώ για τον δανεισμό, καθώς και υποχρεωτική αγορά στα μέσα του 2026. Πλέον απομένουν μόνο διαδικαστικά ζητήματα, με τους φίλους της Γκρέμιο να αισιοδοξούν για άμεση οριστικοποίηση της συμφωνίας.