Οι «Eρυθρόλευκοι» έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της frontline τους με τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος πλέον δεν υπολογίζεται από την ομάδα του Βελιγραδίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι δέχθηκε νέες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους της Παρτίζαν στο παιχνίδι με τη Σπλιτ για την ABA Liga. Από την πλευρά του, ο Τζόουνς έχει συμφωνήσει πλήρως με τον Ολυμπιακό και βλέπει θετικά τη μετακόμισή του στον Πειραιά.

Παρά ταύτα, η Παρτίζαν ζητά οικονομική αποζημίωση για να τον αποδεσμεύσει. Η διοίκηση του Ολυμπιακού έχει μεταφέρει στον εκπρόσωπο του παίκτη ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση απεμπλοκής από το υπάρχον συμβόλαιο. Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια στάση είχε κρατηθεί και στην περίπτωση του Φρανκ Ντιλικίνα, με τους Πειραιώτες τελικά να καταβάλλουν buy-out, παρά την αρχική τους άρνηση.

Την υπόθεση χειρίζεται προσωπικά ο πρόεδρος της Παρτίζαν, ο οποίος τις τελευταίες ώρες φαίνεται να «ανεβάζει» την τιμή αποδέσμευσης του 28χρονου σέντερ (2.06 μ.), δημιουργώντας συνθήκες άτυπου πλειστηριασμού.

Από την πλευρά των Σέρβων διαρρέει πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την Dubai BC, χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για πραγματικό ενδιαφέρον ή για διαπραγματευτικό μοχλό πίεσης προς τον Ολυμπιακό.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αγωνίζεται στην Παρτίζαν από το 2024 και τη φετινή σεζόν στη EuroLeague μετρά κατά μέσο όρο 10.8 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 16 αναμετρήσεις.